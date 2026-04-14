Hades II se met à jour pour fêter le lancement de ses versions PS5 et Xbox Series

La température continue de grimper à la Croisée des chemins

Ce nouveau patch pour Hades II ne change pas drastiquement l’expérience, mais ajoute quelques petites nouveautés qui devraient plaire aux fans du jeu. On parle ici de nouvelles scènes à la Croisée des chemins pour les personnages avec qui vous vous liez d’amitié (et plus encore…), tandis que ces mêmes personnages qui peuvent avoir des relations intimes avec la protagoniste pourront exprimer plus vocalement leur intérêt.

De nouvelles quêtes sont aussi ajoutées pour offrir une vraie conclusion à l’arc narratif d’Ulysse et d’Arachné, et des dialogues inédits sont disponibles pour pas mal de personnages. On retrouve enfin des éléments décoratifs supplémentaires pour votre QG, ainsi que des apparences uniques pour les familiers. Le tout est accompagné par tout un tas d’équilibrages et de correctifs, dont la liste complète peut être visionnée sur Steam (attention à d’éventuels spoils).

Hades II est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch. Et si vous vous posez encore des questions au sujet du jeu, n’hésitez pas à lire notre test.