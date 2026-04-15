PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en avril avec The Crew Motorfest et Horizon Zero Dawn Remastered

Les jeux du mois d’avril sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Pour ce nouveau mois, les abonnés pourront donc retrouver Aloy dans sa première aventure, mais cette fois-ci remasterisée pour la PS5, tandis que les utilisateurs PS4 se contenteront de la Complete Edition du jeu de base, histoire de ne pas délaisser complètement celles et ceux sur la précédente console. Vous pourrez également devenir le meilleur coach avec le dernier Football Manager, ou parcourir les routes ensoleillées de Honolulu dans le dernier épisode de The Crew. Tous ces jeux seront disponibles dans l’abonnement dès le 21 avril prochain.

Voici la liste des jeux à retrouver en avril dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium