PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en avril avec The Crew Motorfest et Horizon Zero Dawn Remastered
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Rédigé par Jordan
Tous les mois, les abonnés aux PlayStation Plus Extra et Premium voient arriver une nouvelle salve de jeux dans le service, et chaque fois, la sélection se révèle plutôt éclectique. C’est encore le cas pour ce mois d’avril, avec beaucoup de genres différents au programme. Voici les prochains jeux du PlayStation Plus Extra et Premium.
Les jeux du mois d’avril sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Pour ce nouveau mois, les abonnés pourront donc retrouver Aloy dans sa première aventure, mais cette fois-ci remasterisée pour la PS5, tandis que les utilisateurs PS4 se contenteront de la Complete Edition du jeu de base, histoire de ne pas délaisser complètement celles et ceux sur la précédente console. Vous pourrez également devenir le meilleur coach avec le dernier Football Manager, ou parcourir les routes ensoleillées de Honolulu dans le dernier épisode de The Crew. Tous ces jeux seront disponibles dans l’abonnement dès le 21 avril prochain.
Voici la liste des jeux à retrouver en avril dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- The Crew Motorfest | PS5, PS4
- Horizon Zero Dawn Remastered | PS5
- Horizon Zero Dawn Complete Edition | PS4
- Football Manager 26 Console | PS5
- Warriors: Abyss | PS5, PS4
- Squirrel with a Gun | PS5
- The Casting of Frank Stone | PS5
- Monster Train | PS5
PlayStation Plus Premium
- Wild Arms 4 | PS5, PS4
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