Un ancien designer de Naughty Dog revient sur la culture du crunch qui existe au sein du studio depuis The Last of Us

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Naughty Dog a souvent été pointé du doigt par des enquêtes mettant en lumière sa pratique du crunch, autrement dit le fait de demander – ou plutôt de suggérer – à ses employés de travailler bien au-delà du volume horaire standard. Un ex-employé revient sur son expérience au sein de Naughty Dog en évoquant ce phénomène, qui n’est pas propre au studio, mais qui est désormais bien installé là-bas.

The Last of Us: Part I

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