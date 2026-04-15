Outbound se permet un dernier arrêt avant sa sortie, le jeu est repoussé de quelques semaines

On comprend, le gasoil n’est pas donné en ce moment

Dans un communiqué, Square Glade Games, studio derrière Outboud, dit avoir rencontré un souci de dernière minute qui pourrait impacter l’expérience. Le corriger sur toutes les plateformes prendra du temps, c’est pourquoi Outbound ne sortira plus ce 23 avril, mais le 14 mai prochain :

« Nous avons dû prendre la difficile décision de reporter la sortie d’Outbound au 14 mai. Un problème a été identifié tardivement, susceptible d’affecter votre expérience de jeu. Malheureusement, le temps nous a manqué pour garantir une sortie sur toutes les plateformes à la date initialement prévue. Soyez assurés que notre équipe a travaillé sans relâche pour résoudre ce problème et a tout mis en œuvre pour respecter le calendrier. Nous comprenons votre déception, mais nous vous remercions de votre compréhension et sommes convaincus que ce report permettra de vous offrir une expérience plus aboutie et sans bugs. »

C’est donc pour le mieux, d’autant plus que ce mois d’avril se montre déjà particulièrement riche en sorties. Pour rappel, Outbound est un jeu qui nous invite à voyager à bord de notre van qui devient notre petite maison dans laquelle nos amis peuvent nous rejoindre. Le jeu promet un vrai road-trip contemplatif qui invite au repos et au partage, tout en améliorant petit à petit votre véhicule et les technologies qui vont avec. Vous pourrez y jouer sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch.