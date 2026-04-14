Le tournage du film The Legend of Zelda est désormais terminé

La sortie est toujours prévue en mai 2027

Le tournage du film The Legend of Zelda avait débuté en novembre dernier en Nouvelle-Zélande, et il aura donc fallu tout ce temps pour le boucler. Sony a annoncé la nouvelle cette nuit en indiquant simplement que le tournage était désormais terminé, même si cela n’exclut pas la possibilité de futurs reshoots comme c’est si souvent le cas dans des productions hollywoodiennes du genre.

Ce qui laisse maintenant un peu plus d’un an pour la postproduction, que l’on imagine être importante pour un long-métrage Zelda, même si le film a l’avantage d’avoir été tourné dans des décors réels. On devrait en tout cas réétendre parler du fil assez rapidement après un premier teaser, pourquoi pas cet été.

Rappelons que cette adaptation est portée par deux jeunes talents que sont Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et Bo Bragason dans le rôle de la princesse Zelda, tandis que le réalisateur Wes Ball commence à avoir de la bouteille. On lui doit les films Le Labyrinthe, et plus récemment La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Plus habitué au genre post-apocalyptique que la fantasy donc, mais habitué aux gros projets du genre.

Le film est toujours prévu pour une sortie au cinéma le 7 mai 2027 aux États-Unis.