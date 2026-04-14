La trilogie Gothic revient sur consoles en marge de la sortie du remake du premier épisode
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Dans quelques semaines sortira le remake du premier Gothic, qui redonnera un coup de jeune à ce RPG pour le moins unique. THQ Nordic veut donc profiter de cette occasion pour relancer la licence, et ce en ressortant la trilogie initiale dont deux épisodes sont déjà sortis sur Switch. Mais cette fois-ci, les jeux débarquent chez PlayStation et Xbox.
Une année très Gothic
Le 5 juin prochain, vous pourrez découvrir le remake de Gothic qui apportera pas mal de changements, surtout visuels. Si vous préférez l’ancienne version du jeu, moins moderne, vous pourrez toujours vous tourner vers Gothic Classic, qui sera disponible dès le 28 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez d’ailleurs que si vous précommandez Gothic Remake, vous obtiendrez automatiquement Gothic Classic en tant que bonus gratuit, du moins sur PS5 et Xbox Series.
Viendra ensuite Gothic II Complete Classic, qui sortira sur ces mêmes plateformes le 29 septembre. Puis, ce sera au tour de Gothic 3 Classic de débouler le 24 novembre. On ignore si ce troisième épisode sortira aussi sur Switch comme les deux premiers opus. Les trois jeux seront chacun vendus au prix de 29,99 €. En somme, si vous aimez la saga Gothic ou si vous la découvrez avec le remake, vous aurez de quoi faire jusqu’à la fin de l’année.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/06/2026