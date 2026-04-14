La trilogie Gothic revient sur consoles en marge de la sortie du remake du premier épisode

Une année très Gothic

Le 5 juin prochain, vous pourrez découvrir le remake de Gothic qui apportera pas mal de changements, surtout visuels. Si vous préférez l’ancienne version du jeu, moins moderne, vous pourrez toujours vous tourner vers Gothic Classic, qui sera disponible dès le 28 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez d’ailleurs que si vous précommandez Gothic Remake, vous obtiendrez automatiquement Gothic Classic en tant que bonus gratuit, du moins sur PS5 et Xbox Series.

Viendra ensuite Gothic II Complete Classic, qui sortira sur ces mêmes plateformes le 29 septembre. Puis, ce sera au tour de Gothic 3 Classic de débouler le 24 novembre. On ignore si ce troisième épisode sortira aussi sur Switch comme les deux premiers opus. Les trois jeux seront chacun vendus au prix de 29,99 €. En somme, si vous aimez la saga Gothic ou si vous la découvrez avec le remake, vous aurez de quoi faire jusqu’à la fin de l’année.