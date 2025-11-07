Un Avowed 2 serait dans les plans d’Obsidian, mais pas de The Outer Worlds 3 en vue

Un deuxième épisode sans sa réalisatrice ?

Chris Avellone connaît très bien Obsidian, puisqu’il en est l’un des fondateurs. Même si cela fait une décennie qu’il ne travaille plus là-bas, il sait sans doute ce qu’il s’y passe, et n’hésite pas à le dire sans détours sur ses réseaux sociaux. Sur Twitter (X), il affirme ainsi qu’aucune suite de The Outer Worlds 2 serait en préparation, pour le moment. En revanche, un Avowed 2 serait bien dans les tuyaux :

« Apparemment, mis à part les plans de DLC pour Outer Worlds 2, il semble qu’Obsidian ne fasse aucun plan pour Outer Worlds 3 (mais ils travaillent sur Avowed 2). »

Ce qui pourra surprendre dans la mesure où l’on peine à mesurer le succès du RPG aujourd’hui. Lors de sa sortie, Avowed n’a pas fait grand bruit, mais Xbox aurait été satisfait de l’accueil réservé au jeu. Mais avec le départ de Carrie Patel (réalisatrice du projet) quelques semaines après la sortie du jeu, on pouvait y voir un signe que tout ne se passait pas forcément bien du côté de la licence. Un Avowed 2 pourra donc surprendre, mais Obsidian n’a pas encore confirmé la chose, et on imagine qu’à ce stade, de tels plans pour une suite sont encore peu avancés.