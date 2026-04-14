Sur Steam, Krafton n’apparaît même plus en tant qu’éditeur pour Subnautica 2

Krafton écarté du plan de communication

L’annonce de la période de sortie de Subnautica 2 par Krafton sans l’accord de Ted Gill et son équipe était peut-être la bourde de trop. On remarque aujourd’hui sur la page Steam du jeu que Krafton n’apparaît même plus en tant qu’éditeur du jeu, remplacé par Unknown Worlds Entertainment, comme si ce dernier auto-éditait en solo ce projet. Eurogamer note que ces changements ont été effectués sur la plateforme de Valve le 7 avril dernier, effaçant ainsi la trace de Krafton.

Difficile de savoir ce que cela peut signifier étant donné que Krafton est techniquement toujours le maître à bord ici, d’autant plus qu’il est contraint de verser le fameux bonus de 250 millions de dollars aux équipes si le studio parvient à ses objectifs. Mais puisque la justice tranche plutôt en faveur de Ted Gill ces derniers temps, il est possible que l’éditeur soit forcé sur un plan juridique de se mettre en retrait, surtout pour ce qui est de la communication du jeu.

On ignore encore si la sortie de l’accès anticipé en mai est encore dans les plans à l’heure actuelle.