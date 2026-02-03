Avowed et The Outer Worlds 2 ne se sont pas assez vendus, mais Grounded 2 sauve les meubles chez Obsidian

Une année riche en enseignements pour Obsidian

La première chose que l’on apprend dans cet article concerne Avowed et The Outer Worlds 2, dont les ventes ont été jugées insuffisantes par Xbox. Pas de surprise ici, les deux titres ont eu du mal à générer beaucoup d’engouement à leur sortie, et même si l’équipe d’Avowed laissait sous-entendre que le lancement avait été bien acceuilli chez Xbox, on doutait que cela suffise à l’entreprise qui est prête à sacrifier un Tango Gameworks même avec le succès de Hi-Fi Rush. On ne parle pas pour autant de désastres financiers non plus, mais ce sont là deux projets ambitieux sur trois qui n’ont pas atteint les objectifs chez Obsidian en 2025.

Il y a donc des leçons à tirer ici, et Feargus Urquhart, qui est à la tête d’Obsidian, en est parfaitement conscient. D’abord, Obsidian veut réduire la durée des développements. Avowed et The Outer Worlds 2 ont tous les deux demandés plus de 6 ans, là où Obsidian aimerait désormais plutôt se limiter à des productions allant de 3 à 4 ans de développement. C’est peut-être l’une des recettes du succès, puisque Grounded 2, qui fonctionne bien, a demandé bien moins de temps.

Ce n’est qu’avec un pitch d’Eidos Interactive, venu en renfort, que le jeu a été validé en début d’année 2023, et même s’il sort d’abord en accès anticipé (et qu’il s’agit d’une suite qui reprend beaucoup d’éléments du premier jeu), le titre aura demandé nettement moins de temps que d’autres jeux d’Obsidian. Pour raccourcir les développements, le studio entrevoit de limiter le nombre de cadres sur un jeu afin de prendre des décisions plus rapidement, comme il l’a fait sur Grounded 2, tout en s’adonnant à un peu plus de sous-traitance.

Le studio s’est cependant retrouvé quelque peu piégé en voyant que ses trois jeux allaient sortir en 2025. Ce qui n’était pas idéal pour bien dispatcher les équipes et les ressources, d’autant plus qu’Obsidian ne compte « que » 280 personnes. Malgré tout, pas question d’arrêter de développer plusieurs projets en parallèle. Le studio veut toujours produire des AAA et des titres comme Pentiment. Il réaffirme qu’il ne travaille pas sur une suite de The Outer Worlds 2, tout en prévoyant de faire d’autres jeux dans l’univers d’Avowed (et donc de Pillars of Eternity). À condition que Xbox donne le feu vert.