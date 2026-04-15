Disney vient de retirer de la vente une quinzaine de jeux, dont des Star Wars et des jeux liés aux classiques d’animation
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Rédigé par Jordan
Disney fait aujourd’hui les gros titres pour le plan de licenciement qu’il est en train de mettre en place, qui supprimera plus d’un millier de postes à travers plusieurs divisions. Comme Mickey ne gagne visiblement pas assez de milliards comme cela, il va aussi faire quelques économies de bout de ficelle au rayon de sa section jeu vidéo en retirant de la vente certains de ses jeux, pour une raison que l’on ignore encore.
Ménage de printemps chez Disney
Ce sont donc pas moins de 15 jeux estampillés Disney qui ont été retirés de la vente sur Steam il y a peu, sans que l’on sache réellement pourquoi. Il est possible que cela soit lié à certaines licences d’exploitation, mais un géant comme Disney qui possède tellement de séries et de films ne devrait pas être concerné par cela. Certains des jeux listés ont également eu droit à un remaster comme Star Wars: Dark Forces, mais c’est loin d’être le cas pour tous les exemples ci-dessous.
Voici les titres qui ont été supprimés de la vente sur Steam :
- Star Wars: Rebellion
- Star Wars: Dark Forces Classic
- Planet of the Apes : Last Frontier
- Outlaws + A Handful of Missions
- Disney Universe
- Disney High School Musical 3: Senior Year Dance
- Disney Pixar Brave: The Video Game
- Disney Princess: My Fairytale Adventure
- Disney Pirates of the Caribbean: At World’s End
- Disney G-Force
- Disney Tangled
- Disney Chicken Little
- Disney Alice in Wonderland
- Disney Bolt
- Disney Treasure Planet: Battle of Procyon
Notez qu’il s’agit là d’une deuxième vague de retraits du genre, la première étant survenue en janvier dernier. Encore une triste affaire pour la présentation du jeu vidéo.
various Disney games have delisted on Steam
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