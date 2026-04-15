Disney vient de retirer de la vente une quinzaine de jeux, dont des Star Wars et des jeux liés aux classiques d’animation

Ménage de printemps chez Disney

Ce sont donc pas moins de 15 jeux estampillés Disney qui ont été retirés de la vente sur Steam il y a peu, sans que l’on sache réellement pourquoi. Il est possible que cela soit lié à certaines licences d’exploitation, mais un géant comme Disney qui possède tellement de séries et de films ne devrait pas être concerné par cela. Certains des jeux listés ont également eu droit à un remaster comme Star Wars: Dark Forces, mais c’est loin d’être le cas pour tous les exemples ci-dessous.

Voici les titres qui ont été supprimés de la vente sur Steam :

Star Wars: Rebellion

Star Wars: Dark Forces Classic

Planet of the Apes : Last Frontier

Outlaws + A Handful of Missions

Disney Universe

Disney High School Musical 3: Senior Year Dance

Disney Pixar Brave: The Video Game

Disney Princess: My Fairytale Adventure

Disney Pirates of the Caribbean: At World’s End

Disney G-Force

Disney Tangled

Disney Chicken Little

Disney Alice in Wonderland

Disney Bolt

Disney Treasure Planet: Battle of Procyon

Notez qu’il s’agit là d’une deuxième vague de retraits du genre, la première étant survenue en janvier dernier. Encore une triste affaire pour la présentation du jeu vidéo.