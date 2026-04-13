007 First Light est victime d’une grosse fuite à cause de l’organisme de classification indonésien, la fin du jeu circule déjà

L’agent 007 se fait griller sa couverture

Cette fuite du côté du système de classification indonésien est importante puisque les données et images qui se retrouvent aujourd’hui sur le net proviennent de séquences de gameplay qui sont partagées par les studios pour que les jeux soient correctement classés. Et dans le cas de 007 First Light, c’est presque une heure de gameplay qui se balade maintenant sur internet (ce qui a été vérifié par VGC), avec des séquences directement liées à la fin du jeu.

Et le jeu d’IO Interactive n’est pas la seule victime, même s’il est le plus concerné par cette affaire. On retrouverait également des vidéos du prochain jeu Sword Art Online, baptisé Echoes of Aincrad, qui dévoileraient là aussi des moments importants de l’histoire. Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag et Castlevania: Belmont’s Curse seraient aussi touchés, dans une moindre mesure. Une fuite d’une sacrée ampleur donc, qui ne s’arrête pas aux jeux étant donné que des milliers d’adresses mail de développeurs ont été dévoilées.

Autant dire qu’à plus d’un mois de la sortie du jeu 007, il va être difficile de se protéger de tous les spoilers de la part des plus malintentionnés.