Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker sembler débuter la phase de performance capture

Peter retrouve son costume

Si c’est Yuri Lowenthal qui prête sa voix au Tisseur dans les jeux Marvel’s Spider-Man (en version originale), c’est Ben Jordan qui s’occupe de la performance capture et qui prête son visage au personnage.

On lui doit aujourd’hui une petite bourde avec une photo postée sur son compte Instagram, sur laquelle on peut voir l’acteur dans l’attirail standard pour de la performance capture avec un simple message « IYKYK », autrement dit « if you know, you know » (« si vous savez, vous savez »). Et si l’on pourrait croire que Ben Jordan se prépare pour n’importe quel rôle, le doute n’est plus vraiment permis lorsque le message est accompagné d’un emoji araignée. D’autant plus que cette photo a été supprimée du compte de l’acteur quelques heures après avoir été postée, mais celle-ci avait déjà fait le tour des réseaux sociaux.

De là à dire que Marvel’s Spider-Man 3 pourrait bientôt refaire parler de lui, c’est aller vite en besogne puisque l’on sait également qu’un spin-off sur Venom est possible, mais on semble au moins avoir la confirmation qu’Insomniac Games prépare des choses autour de son Peter Parker.