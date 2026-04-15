Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker sembler débuter la phase de performance capture
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Rédigé par Jordan
Les fuites chez Insomniac Games ont pas mal bouleversé le planning du studio pour les années à venir, mais une chose est sûre : Marvel’s Spider-Man 3 reste bien une priorité. Et peut-être le prochain gros projet à venir après Marvel’s Wolverine, c’est pourquoi on ne s’étonnera pas de voir les choses bouger autour de la fin de cette trilogie. L’acteur qui incarne Peter Parker semble montrer que la production s’active, puisqu’il serait de retour au travail.
Peter retrouve son costume
Si c’est Yuri Lowenthal qui prête sa voix au Tisseur dans les jeux Marvel’s Spider-Man (en version originale), c’est Ben Jordan qui s’occupe de la performance capture et qui prête son visage au personnage.
On lui doit aujourd’hui une petite bourde avec une photo postée sur son compte Instagram, sur laquelle on peut voir l’acteur dans l’attirail standard pour de la performance capture avec un simple message « IYKYK », autrement dit « if you know, you know » (« si vous savez, vous savez »). Et si l’on pourrait croire que Ben Jordan se prépare pour n’importe quel rôle, le doute n’est plus vraiment permis lorsque le message est accompagné d’un emoji araignée. D’autant plus que cette photo a été supprimée du compte de l’acteur quelques heures après avoir été postée, mais celle-ci avait déjà fait le tour des réseaux sociaux.
De là à dire que Marvel’s Spider-Man 3 pourrait bientôt refaire parler de lui, c’est aller vite en besogne puisque l’on sait également qu’un spin-off sur Venom est possible, mais on semble au moins avoir la confirmation qu’Insomniac Games prépare des choses autour de son Peter Parker.
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Date de sortie : 20/10/2023