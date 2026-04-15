Dragon Quest se met au roguelite sur mobiles avec Dragon Quest Smash/Grow, prévu pour le 21 avril

Le petit bonus gratuit en attendant le douzième épisode

Les jeux mobiles signés Square Enix ont la très mauvaise réputation de voir leurs serveurs fermer assez régulièrement, c’est pourquoi on ne portera pas trop d’espoir sur Dragon Quest Smash/Grow. Et ce même s’il a droit à une jolie cinématique d’ouverture pour fêter son lancement, qui aura lieu la semaine prochaine, le 21 avril sur mobiles iOS et Android, en free-to-play.

Ce nouveau spin-off conserve une partie de l’ADN RPG de la série, mais y ajoute une touche de roguelite plus inédite. Vous devez ici vous frayer un chemin parmi des hordes de monstres qui arrivent à l’écran, jusqu’à gagner assez de puissance pour déclencher des attaques spéciales iconiques des personnages de la saga. Au fil du chemin, des améliorations vous sont proposées pour améliorer votre équipe et la rendre plus puissante, ce qui permet ainsi d’apporter la dose de rejouabilité propre au roguelite. Le jeu mobile disposera bien d’une aventure principale à suivre ainsi que des quêtes coopératives jouables jusqu’à 4 participants.