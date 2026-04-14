L’équipe derrière Wuchang: Fallen Feathers aurait été démantelée

Deux échecs pour le genre en quelques mois

Quand bien même Wuchang: Fallen Feathers a eu droit à un retour critique assez solide, cela n’était sans doute pas suffisant pour que Leenzee soit satisfait. Il y a quelques jours, on apprenait que le réalisateur et producteur Xia Siyuan ne travaillait plus au sein du studio, et selon les sources de SavePoint Gaming et Gamersky (relayées par Eurogamer), l’intéressé aurait même déjà fondé un autre studio.

Qu’en est-il du reste de l’équipe ayant travaillé sur le Souls-like ? Eh bien a priori, les membres de cette dernière auraient été réaffectés sur d’autres projets en externe. Cependant, la plupart du staff aurait refusé cette transition, et l’équipe principale ayant développé Wuchang: Fallen Feathers n’existerait plus aujourd’hui. Une situation qui rappelle évidemment celle de The First Berserker: Khazan, tant elle est identique.

Allez savoir si cet échec est à attribuer à la polémique qui est survenue au lancement du jeu et qui aurait empêché le titre de bien se vendre dans son pays d’origine, ou si on assiste là à un petit essoufflement du genre. Toujours est-il qu’il ne faut probablement pas compter sur une suite.