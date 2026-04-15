Crimson Desert continue de bien se vendre et passe la barre des 5 millions de copies écoulées

Tout cela en moins d’un mois

Le succès est total pour Crimson Desert, et le pari de Pearl Abyss est réussi haut la main. Le jeu vient bien d’atteindre les 5 millions de ventes comme l’annonce le studio sur Twitter, et ce en un peu moins d’un mois de commercialisation. Une sacrée prouesse à l’échelle de Pearl Abyss tandis que le jeu s’impose comme l’une des réussites les plus importantes de ces derniers mois, surtout pour une licence relativement inconnue du grand public hors MMO (oui, Black Desert existe, mais Crimson Desert est tout de même à part).

Jusqu’où peut aller le titre, ça, c’est maintenant la grande question. Parier sur les 10 millions avant la fin de l’année ne semble pas être très risqué, surtout avec des promotions en vue. Et à la vitesse où le jeu accumule les millions de ventes, ce palier pourrait être dépassé bien plus tôt, si le bon bouche-à-oreille continue de se propager de la sorte.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.