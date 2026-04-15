Crimson Desert continue de bien se vendre et passe la barre des 5 millions de copies écoulées
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Rédigé par Jordan
Le PDG de Pearl Abyss déclarait il y a peu avoir hâte de dire à ses actionnaires que la barre des 5 millions de jeux vendus était atteinte pour Crimson Desert. Il peut dès aujourd’hui décrocher son téléphone pour leur apprendre la nouvelle de vive voix, puisque cet objectif de ventes vient bel et bien d’être atteint.
Tout cela en moins d’un mois
Le succès est total pour Crimson Desert, et le pari de Pearl Abyss est réussi haut la main. Le jeu vient bien d’atteindre les 5 millions de ventes comme l’annonce le studio sur Twitter, et ce en un peu moins d’un mois de commercialisation. Une sacrée prouesse à l’échelle de Pearl Abyss tandis que le jeu s’impose comme l’une des réussites les plus importantes de ces derniers mois, surtout pour une licence relativement inconnue du grand public hors MMO (oui, Black Desert existe, mais Crimson Desert est tout de même à part).
Jusqu’où peut aller le titre, ça, c’est maintenant la grande question. Parier sur les 10 millions avant la fin de l’année ne semble pas être très risqué, surtout avec des promotions en vue. Et à la vitesse où le jeu accumule les millions de ventes, ce palier pourrait être dépassé bien plus tôt, si le bon bouche-à-oreille continue de se propager de la sorte.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026