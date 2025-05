Après 12 ans chez Obsidian, Carrie Patel quitte le studio pour rejoindre Netflix Games

Un choix pas tellement évident

Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Avowed, le pedigree de Carrie Patel est tout à fait respectable. De narrative designer à réalisatrice sur l’action-RPG fantasy de Obsidian sorti en février, la native de Houston a pris du galon au fil des ans. Cependant, et alors que The Outer Worlds 2 sera présent au prochain Xbox Games Showcase, elle a décidé de changer d’air en allant du côté de Netflix Games.

Plus précisément, Patel rejoint Night School Studio. Si le nom ne vous dit rien, peut-être que mentionner Oxenfree, Oxenfree II: Lost Signals et Afterparty devrait à présent vous donner une idée. Oxenfree étant justement réputé pour sa dimension narrative, on ne peut qu’espérer que la réalisatrice puisse apporter son savoir-faire d’autrice.

Seulement, Night School ne se trouve pas dans sa plus grande forme après des licenciements décidés en février de cette année. Couplé à un Netflix qui, en termes de projets en relation avec le jeu vidéo, n’est pas vraiment un modèle du genre récent, cette décision de Carrie Patel ne se présente pas comme la plus évidente qu’il soit. Cela dit, un tel recrutement suggère des perspectives plus positives et un début de vision, ce que l’avenir proche nous dira.