La version Switch 2 d’Overwatch (Overwatch 2) sort aujourd’hui pour la saison 2 du jeu
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Rédigé par Jordan
Overwatch 2 connaît un regain de popularité depuis qu’il a laissé tomber le « 2 » dans son titre et que de grandes modifications sont venues bousculer les habitudes de la communauté. Après une première saison qui a permis de poser de nouvelles bases, le jeu s’apprête à entamer une saison 2 elle aussi riche en nouveautés, notamment via la sortie d’un portage attendu.
Un portage qui arrive pile à temps pour la nouvelle saison
Vous pouviez déjà jouer à Overwatch sur votre Switch 2, mais la version dédiée à la console de Nintendo arrive dès aujourd’hui, ce 14 avril. Ce nouveau portage permettra ainsi de profiter du jeu en 60 images par seconde, aussi bien en mode docké qu’en mode portable, afin de rendre l’expérience bien plus satisfaisante en nomade. Le tout avec des visuels affinés afin de mieux vous laisser voir sur quoi vous tirez, ce qui est tout de même assez important.
La sortie de ce portage coïncide donc avec celle de la saison 2 du jeu, qui permet déjà de découvrir une nouvelle héroïne, Sierra, en plus d’autres nouveautés comme le retour des accolades d’après-match, la refonte de la carte Péninsule Antarctique, de nouveaux skins et pas mal d’équilibrages. Pour connaître l’ensemble du programme de la saison 2 d’Overwatch, rendez-vous sur le site officiel du jeu.
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Date de sortie : 04/10/2022