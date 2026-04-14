La version Switch 2 d’Overwatch (Overwatch 2) sort aujourd’hui pour la saison 2 du jeu

Un portage qui arrive pile à temps pour la nouvelle saison

Vous pouviez déjà jouer à Overwatch sur votre Switch 2, mais la version dédiée à la console de Nintendo arrive dès aujourd’hui, ce 14 avril. Ce nouveau portage permettra ainsi de profiter du jeu en 60 images par seconde, aussi bien en mode docké qu’en mode portable, afin de rendre l’expérience bien plus satisfaisante en nomade. Le tout avec des visuels affinés afin de mieux vous laisser voir sur quoi vous tirez, ce qui est tout de même assez important.

La sortie de ce portage coïncide donc avec celle de la saison 2 du jeu, qui permet déjà de découvrir une nouvelle héroïne, Sierra, en plus d’autres nouveautés comme le retour des accolades d’après-match, la refonte de la carte Péninsule Antarctique, de nouveaux skins et pas mal d’équilibrages. Pour connaître l’ensemble du programme de la saison 2 d’Overwatch, rendez-vous sur le site officiel du jeu.