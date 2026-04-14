La version Switch 2 d’Overwatch (Overwatch 2) sort aujourd’hui pour la saison 2 du jeu

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Overwatch 2 connaît un regain de popularité depuis qu’il a laissé tomber le « 2 » dans son titre et que de grandes modifications sont venues bousculer les habitudes de la communauté. Après une première saison qui a permis de poser de nouvelles bases, le jeu s’apprête à entamer une saison 2 elle aussi riche en nouveautés, notamment via la sortie d’un portage attendu.

Overwatch

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Overwatch 2
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Date de sortie : 04/10/2022

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