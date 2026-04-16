Starfield pourrait se diriger vers une sortie sur Switch 2 selon un organisme de classification

Une nouvelle fuite de jeu Switch 2 s’ajoute à une longue liste

La version PS5 de Starfield qui vient tout juste de sortir n’est peut-être pas le dernier portage du jeu de Bethesda. Selon l’organisme de classification taïwanais (relayé par Nintendo Everything), une version Nintendo Switch 2 serait aussi en préparation pour le RPG. Comme d’habitude, peu de détails sont donnés ici, mais il est rare de voir ces organismes lister des choses qui n’existent pas.

Ce portage éventuel de Starfield s’ajoute maintenant à une longue liste de jeux Switch 2 récemment apparus dans des listings de la sorte, sans doute car un Nintendo Direct se prépare. Pas forcément pour tout de suite, Nintendo pouvant encore patienter jusqu’en juin, mais le constructeur semble en tout cas faire le plein d’annonces en coulisses.

La question est maintenant de savoir à quoi va ressembler Starfield sur Switch 2. On imagine qu’il s’agira là d’une version assez proche de ce que peut afficher la Xbox Series S, même si ce sera évidemment plus compliqué que cela.