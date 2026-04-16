Phantom Blade Zero : Le réalisateur du jeu nous explique ce qu’est le « Wuxia » avec plusieurs séquences de gameplay

L’action et la rédemption sur le même plan

Cette longue vidéo de Phantom Blade Zero nous plonge au cœur des coulisses du jeu, en revenant sur le travail de recherche effectué par le studio pour mieux rendre hommage aux différentes techniques d’arts martiaux et à certains éléments artistiques typiques de la Chine, comme la danse du dragon. Soulframe revient également sur le style de combat « bourré », où notre protagoniste s’imbibe d’alcool pour combattre de manière imprévisible. Cela pourra être débloqué via l’obtention d’une certaine épée avec un boss, ce qui laisse sous-entendre que certaines techniques seront liées à des armes précises.

Pour ce qui est du terme « Wuxia » dans le cas spécifique de Phantom Blade Zero, Soulframe le décompose en deux parties. Le « Wu » représente ici l’action et toute la partie liée aux arts martiaux que l’on retrouve dans beaucoup d’œuvres chinoises. L’autre partie, le « Xia », est plus reliée à ce que le jeu va raconter, à quelque chose de plus « interne » :

« Si je devais décrire le « Xia » en une seule phrase, je pense que ce qui est le plus important est que même lorsque Soul est dans une situation difficile, il va d’abord penser aux autres et comment il peut aider son prochain. »

Le protagoniste Soul sera en effet à la recherche de son cœur, physique d’abord, dans le sens où il doit trouver un remède pour sa mort prochaine, mais aussi à la recherche de son cœur métaphorique, pour racheter ses erreurs du passé lorsqu’il n’était qu’un pion très meurtrier au service d’une organisation.

Phantom Blade Zero sera disponible dès le 9 septembre sur PC et PS5.