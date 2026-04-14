Sony développe un film animé Bloodborne coproduit avec Jacksepticeye

Demon Hunter sans la KPop

Pendant des années, des rumeurs non fiables ont fait croire qu’une série Bloodborne était en préparation, mais Sony Pictures vient démentir tout cela avec un autre type d’adaptation. Il s’agira finalement d’un film d’animation, qui restera très sombre et dans l’esprit du jeu initial selon Sanford Panitch, président de Sony Pictures. La preuve en est avec la classification du film qui sera « rated-R », ce qui signifie déconseillé aux moins de 17 ans aux États-Unis, signifiant la présence de beaucoup de violence graphique.

On apprend que Sony ne sera pas le seul à produire ce long-métrage, puisque Lyrical Animation fait également partie de l’aventure, après avoir déjà sécurisé le projet d’adaptation de Death Stranding. Plus étonnant, Sean McLoughlin, plus connu sous le nom de JackSepticEye participe aussi à la production. Le vidéaste irlandais, que l’on a récemment entendu dans Dispatch (où il jouait Punch Up) dit espérer rendre le meilleur hommage possible à son jeu préféré.

Si l’on jette un œil à la qualité des films d’animation produits par Sony ces derniers temps (les films Spider-Man, Goat, KPop Demon Hunter, Les Mitchells contre les machines), le projet a de quoi enthousiasmer. Reste à voir si ce film n’est pas le début d’une grande campagne marketing autour de Bloodborne, pouvant indiquer un retour du jeu sous une quelconque forme.