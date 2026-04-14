Pour la nouvelle PDG de Xbox, Asha Sharma, le Xbox Game Pass est devenu trop cher

De nouveaux paliers à prévoir ?

Depuis sa récente augmentation, le Xbox Game Pass est jugé comme étant un service assez couteux dont le prix devient difficile à justifier. L’offre reste toujours la meilleure du marché, mais les ajouts aux paliers Ultimate liés à Fortnite ou au catalogue Ubisoft sont loin de faire l’unanimité, et justifient difficilement cette hausse de prix.

Histoire de brosser le public dans le sens du poil, Asha Sharma semble être d’accord avec cette idée et l’a fait savoir dans un mémo interne qui a été relayé par The Verge. Dans celui-ci, Sharma reconnaît que le Xbox Game Pass est un pilier de la marque Xbox, mais que le prix du Game Pass pose problème :

« Le Game Pass est un élément essentiel de l’offre de jeux sur Xbox. Il est également clair que le modèle actuel n’est pas définitif. À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs ; nous devons donc trouver un meilleur équilibre. À long terme, nous allons faire évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessitera du temps pour être testé et maîtrisé. »

Cela ne veut pas forcément dire qu’une baisse est à prévoir pour autant. Sharma pourrait ici tout à fait préparer le terrain pour de nouveaux paliers à des prix plus abordables, sans toucher à ceux déjà existants. On pense au fameux palier avec de la publicité, un projet dont on entend parler via des bruits de couloir depuis pas mal de temps. Sauf si la nouvelle PDG est prête à retirer l’élément qui coûte le plus cher dans le Game Pass, à savoir Call of Duty. Intégrer la série dans l’abonnement était un choix très risqué, et les résultats n’ont pas été des plus probants jusqu’ici, c’est pourquoi un retour en arrière n’est pas à exclure pour alléger les coûts du Game Pass.

Au-delà du fait que ces premières mesures de l’ère Asha Sharma vont clairement dans le sens du public dans le but de montrer patte blanche à ce dernier après une période difficile (alors que le vrai dirigeant, Satya Nadella, reste le même), l’expérience de la nouvelle PDG dans le monde des abonnements (via son passé chez Instacart) est clairement quelque chose dont a besoin Xbox aujourd’hui. À voir dans quelle mesure le Xbox Game Pass peut évoluer à partir de maintenant.