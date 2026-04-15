Bloodborne : JackSepticEye, producteur du film d’animation, promet qu’il fera tout pour rendre hommage au jeu

Un fan parmi les fans

JackSepticEye se lance ici dans le plus gros projet de sa carrière. Bloodborne est une licence à laquelle peu de monde peut visiblement toucher, mais il a tout de même réussi à décrocher un rôle de producteur dans ce projet, et il veut bien reconnaître que c’est là « l’honneur d’une vie ». Dans une vidéo (retranscrite par Eurogamer), il explique à quel point il prend son rôle au sérieux tout en montrant qu’il était un bon candidat pour ce film Bloodborne :

« Je vis pour les jeux FromSoftware, mais Bloodborne, en particulier, est mon jeu préféré. J’ai un tatouage de la Marque du Chasseur. J’ai des statues géantes du Chasseur et d’Eileen derrière moi. J’ai une petite lampe des Messagers derrière moi, car j’adore cette licence. […] Bloodborne, c’est ce qui me donne envie de me lever le matin et de jouer aux jeux vidéo. C’est ce qu’il y a de mieux. C’est un immense plaisir de pouvoir l’annoncer. »

Au moins, on ne pourra pas lui enlever son enthousiasme, même s’il lui faudra plus que cela pour être efficace dans son rôle de producteur. Il promet en tout cas qu’il se battra « bec et ongles » pour s’assurer de la qualité de l’adaptation. On en attendait pas moins, même si son rôle devrait être plus mieur que celui de Sony Pictures et de Lyrical Animation.