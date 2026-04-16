Batou montrera les muscles dans LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir avec un costume Absolute Batman

Absolute cinema

Jeu familial oblige, LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir ne reprendra évidemment pas les éléments de récits de cette série de comics tant cette dernière dépeint un monde pour le moins brutal, mais le costume désormais iconique de Batman dans cette version sera bien intégré dans le jeu, et pas en DLC (alors que cela aurait été si facile). Une tenue avec un gros symbole de chauve-souris qui va de pair avec la carrure du super-héros dans cette histoire. Dommage que le LEGO du personnage ne soit pas un peu plus gros ici pour signifier cela, mais on peut comprendre les limitations ici.

Et d’ailleurs, il ne sera pas le seul à y avoir droit, puisque le costume de Catwoman tiré de cette même série pourra lui aussi être débloqué. Ces costumes nous sont présentés dans une nouvelle vidéo de gameplay en compagnie de Scott Snyder, qui est à l’origine d’Absolute Batman (et de bien d’autres histoires du Chevalier Noir).

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sera disponible dès le 22 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, la version Switch 2 étant quant à elle prévue plus tard dans l’année.