Le PC Gaming Show et le Future Games Show seront de retour début juin

Le calendrier des conférences se précise

On commence donc par le Future Game Show dont on jurerait assister à des éditions tous les quatre matins. Le rendez-vous de juin est cependant le plus important, et il aura cette fois-ci lieu le 6 juin prochain à 21 heures, heure de Paris. Soit le lendemain du Summer Game Fest de Geoff Keighley. Au programme, sans doute pas mal de productions AA, puisque la conférence semble s’être spécialisée sur ce créneau, peut-être par la force des choses.

Viendra ensuite le PC Gaming Show, la conférence idéale pour celles et ceux qui sont victimes de troubles du sommeil (malgré la qualité du line-up). On taquine, mais cette nouvelle édition promet encore une fois d’être assez riche avec plus de 50 jeux PC, autant dire que l’émission promet encore d’être assez longue. Elle sera à suivre en direct le 7 juin à 21 heures, soit juste après le Xbox Games Showcase, faisant de cette journée un vrai tunnel d’annonces.

Comme tous les ans, vous pourrez compter sur nous pour vous résumer tout cela sur notre site, en espérant y voir ici quelques surprises intéressantes.