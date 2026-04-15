Pragmata en dévoile peut-être un peu trop dans sa dernière bande-annonce

Dernière salve de vidéos avant la sortie

On l’a déjà vu avec les Resident Evil, Capcom en dévoile parfois un peu trop dans les différentes bandes-annonces de ses jeux. C’est ce qui semble être le cas avec le dernier trailer de Pragmata, qui met en lumière un nouveau personnage que beaucoup d’entre vous préfèrent sans doute découvrir directement dans le jeu, plutôt qu’ici.

Cette bande-annonce se concentre donc sur la rencontre entre notre duo de protagonistes et Eight, une autre Pragmata comme Diana. Si on apprécie profiter de la bande-son du jeu et de quelques séquences dramatiques, il ne fallait peut-être pas en montrer autant.

Une autre vidéo vient aussi d’être publiée et se concentre quant à elle sur les différentes armes que vous pourrez manier, afin de mieux saisir les subtilités du gameplay du jeu. Si vous n’avez joué qu’à la démo, cet aperçu vous offre une vision un peu plus large du jeu, qui possède une jouabilité particulière alternant entre phases de shoot et phases de hacking.

Rappelons que Pragmata sera disponible dès le 17 avril sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.