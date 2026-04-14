Sony annonce un nouveau casque et un nouvel écran 720Hz pour sa gamme Inzone, le H6 Air et le M10S II

Un nouveau casque, le H6 Air

Parmi les nouveautés dévoilées, le casque Inzone H6 Air se positionne comme une nouvelle entrée dans les périphériques sonores de la marque. Sans réelle surprise, celui-ci se cale sur ses prédécesseurs tout en souhaitant proposer une autre alternative. Sa principale particularité, c’est qu’il passe à une structure acoustique ouvert pour jouer sur l’immersion.

Avant tout pensé pour le jeu vidéo, l’objectif affiché par Sony est « une reproduction précise du champ sonore, exactement comme l’ont prévu les créateurs du jeu, offrant une expérience audio réaliste qui plonge véritablement dans l’univers du jeu. ». Cela se ressent notamment sur le design, en reprenant les courbes du H9 (et son arceau à charnière) mais avec des haut-parleurs à la texture différente. Un look moins charmant sans doute, ses finitions en aluminium lui permettent cependant d’être particulièrement léger (199 grammes).

A cela s’ajoute le traditionnel microphone cardioïde amovible (et le câble), qui ne semble pas connaître de grosse refonte, mais que l’on nous promet réglable pour bien capter la voix. Il faudra bien sûr attendre les premiers tests pour voir si les promesses suivantes seront tenues mais embarquer la même technologie audio que le MDR-MV1 est alléchant sur le papier. On nous parle de basses profondes et contrôlées ainsi qu’un profil d’égaliseur RPG Aventure, pour appliquer un traitement audio spécialement pensé pour ce type de jeux (en passant évidemment par le hub Inzone).

Pour la disponibilité, le nouveau casque H6 Air sera commercialisé dans les prochains jours, au prix de 200€.

Le M10S II, un écran (ultra) compétitif

En parallèle, l’autre pièce maîtresse dévoilée par la firme nippone, c’est un nouveau moniteur. Un segment moins maîtrisé par la gamme Inzone, souvent jugé un peu onéreux pour des performances pas toujours suffisantes, mais qui a su apporter quelques bonnes pierres à l’édifice. L’un des derniers en tête était le M10S, qui revient ici dans une nouvelle version sobrement estampillée M10S II.

Et l’on ne va pas changer la cible : on reste sur un moniteur haut de gamme à un prix élevé et surtout pensé pour un public de niche ancré dans le compétitif qui veut des performances ultra élevées. Il faut dire qu’il fait davantage dans la démesure : là où son prédécesseur tablait déjà sur du 480hz, ce nouveau venu propose une dalle OLED avec un taux de rafraichissement de 540hz (en QHD). Plus fou encore, un double mode lui permet de tabler sur du 720hz (« pouvant » atteindre les 720hz, en HD).

Oui, Sony ne vise clairement pas le grand public avec ce nouveau moniteur et le constructeur en est conscient. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été pensé en partenariat avec Fnatic, pour optimiser le plus possible son engin : cela passe par sa structure, personnalisable pour l’inclinaison (de -5° à 35) mais aussi ses réglages, avec la possibilité de basculer entre un affichage 1440p en 27 pouces à une configuration 1332p/1080p de 24,5 pouces. Deux modes (FPS et FPS Pro+) sont aussi intégrés, tout comme un film anti-reflet.

Vous vous en doutez, il faudra un budget important : comptez 1350€ pour mettre la main dessus. Ce moniteur Inzone M10S II sortira en juin 2026.

Notez d’ailleurs que la gamme Inzone a aussi dévoilé quelques autres produits. Histoire de profiter de cette collaboration avec Fnatic, les références Inzone A et Inzone Mat-F déjà sorties (une souris et son tapis), reviennent dans un coloris orange en mai (respectivement 200€ et 110€), et les Inzone Buds ont droit à une déclinaison violette avec la Glass Purple (200€ en avril 2026).