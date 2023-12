Que peut-on attendre et espérer des Game Awards 2023 ?

Quand auront lieu les Game Awards 2023 ?

Si vous n’avez pas vraiment suivi l’actualité autour de la cérémonie, prenez bien vos agendas : les Game Awards auront lieu cette semaine, et plus précisément le vendredi 8 décembre à 1h30 du matin en France. Oui, c’est tard (tôt ?), mais c’est comme ça chaque année.

Si vous ne voulez pas suivre cela en direct, parce que dormir c’est franchement plus recommandé pour la santé, vous retrouverez un résumé complet de la cérémonie sur notre site à votre réveil, avec toutes les annonces pour tout rattraper en quelques minutes.

Combien de temps vont durer les Game Awards 2023 ?

Et si vous êtes d’aplomb pour suivre tout ça en direct, armez-vous de patience, d’un peu de nourriture et de caféine, puisque l’émission n’est pas connue pour être brève. Cette année encore, Geoff Keighley a confirmé que les Game Awards vont durer approximativement 3 heures, comme la dernière édition. Bien entendu, cela est sujet à changement, direct oblige, avec des incidents qui peuvent survenir et rallonger le show, comme un speech bien trop long de Christopher Judge ou un ado qui a envie de nous parler avec insistance de Bill Clinton.

Combien de « World Premiere » sont prévus ?

Tout d’abord, vous pouvez faire une croix sur les World Premiere. Non pas parce qu’il n’y aura pas d’annonces en exclusivité, mais parce que Geoff Keighley a décidé de mettre le terme de « World Premiere » de côté, qu’il juge un peu galvaudé (ce qui est en partie sa faute). Si le nombre précis d’annonces n’a pas été communiqué, le présentateur indique que l’on se situe dans la même fourchette que les années passées, si ce n’est qu’il devrait ici y avoir davantage de nouvelles licences entre deux trailers de mises à jour pour des jeux service.

Les annonces déjà connues

On peut d’ores et déjà faire le tour des annonces plus ou moins connues pour les Game Awards, à commencer par la date de sortie de la version Xbox Series de Baldur’s Gate 3. Un portage qui s’est fait désirer, et qui pourrait tout à fait tomber dans la foulée des Game Awards étant donné que Larian a indiqué que cette version verrait le jour avant la fin de l’année.

Autre jeu confirmé au programme, Warhammer 40,000 Space Marine 2, qui vient pourtant d’être repoussé. On sait au moins qu’il présentera sa date de sortie durant l’émission. Prince of Persia: The Lost Crown dévoilera quant à lui son « story trailer » à cette occasion.

Fortnite fera aussi parler de lui durant l’évènement avec les premières images de Rocket Racing, le jeu de courses qui sera directement intégré au jeu d’Epic Games, et qui est chapeauté par Psyonix, les créateurs de Rocket League.

Dans les projets un peu plus flous, on retrouve le prochain jeu de Sharkmob Games et de Level Infinite, qui sera présenté pour la première fois. On sait aussi que Sega a prévu une annonce, avec comme seul indice le slogan « New era, new energy ». On peut donc parier sur Virtua Fighter, Jet Set Radio ou une énième déception.

Les théories les plus crédibles

Pour le reste des annonces, c’est un peu l’inconnu pour le moment, même si cela ne nous empêche pas de faire quelques paris assez aisés. Comme une nouvelle annonce de chez Microsoft, qui nous a bien rappelé de ne pas manquer l’émission de cette année. Sans doute car la présence de Hellblade 2 est ici la plus probable.

Chez PlayStation, on attend évidemment que le constructeur précise les projets de ses PlayStation Studios, plutôt incertains pour l’année 2024 en dehors de Concord, mais il est probable que ce soit les partenaires du groupe qui brillent. Square Enix tout d’abord, avec un trailer de Final Fantasy VII Rebirth, ou bien Koei Tecmo et son Rise of the Ronin (prévu pour 2024), et surtout Hideo Kojima, le grand BFF de Keighley, qui pourrait être présent sur scène avec un nouveau trailer pour Death Stranding 2.

On semble aussi certains de revoir Warner Bros cette année, ne serait-ce que pour rappeler que Suicide Squad: Kill the Justice League sort dans deux mois. Mais aussi pour nous reparler du jeu Wonder Woman en monde ouvert, dont les rumeurs à son sujet commencent à s’intensifier. Deux ans après son annonce aux Game Awards 2021, ce serait le moment parfait pour le revoir.

Sega sera sans doute présent pour nous reparler du prochain Like a Dragon et de la sortie prochaine de Persona 3 Reload, même si l’on espère surtout voir de nouvelles images pour Metaphor: ReFantazio. Il est aussi probable que Konami soit présent pour parler de Silent Hill 2 Remake, même si le projet n’a pas donné de nouvelles depuis un moment. Enfin, ça, c’est si Kojima n’est pas dans les environs.

Naturellement, on s’attend à ce que le DLC de Elden Ring soit enfin présenté. Le jeu de base avait montré ses premières images au Summer Game Fest de Keighley, ce qui veut dire que le producteur a la confiance de Bandai Namco pour promouvoir son jeu (en plus d’un petit trailer de Tekken 8 qui sera certainement glissé dans le lot). Et puis, ce dernier ayant gagné le titre du meilleur jeu de l’année 2022 l’année dernière sur cette même scène, il serait tout à fait logique de le voir présenter son DLC lors de la cérémonie de cette année.

Les plans sur la comète

Et c’est ici la partie « bingo », celle qui concerne les annonces que l’on aimerait voir, mais qui ont davantage de chances d’êtres absentes et de nous décevoir. Pour commencer, Hollow Knight Silksong Crimson Desert et DokeV, deux jeux de Pearl Abyss qui ont fait beaucoup de bruit et que l’on espère voir un peu plus, même si ce n’est pas gagné étant donné que ces titres nou sont souvent fait faux bond. Avec le récent trailer de Crimson Desert, croisons les doigts pour que celui-ci précise sa sortie en 2024.

Même chose pour Hades 2, qui a certes été présenté aux Game Awards 2022, mais dont l’accès anticipé est maintenant prévu pour l’été 2024. Il est possible que Supergiant décide de communiquer à nouveau sur le titre, bien que cela reste encore très incertain.

Capcom viendra sans doute nous parler de Dragon’s Dogma 2 ou de Street Fighter 6 (avec un trailer pour Ed), mais on l’attend surtout au tournant pour le prochain Monster Hunter. Là encore, peu d’espoir pour que cela arrive vraiment, mais on y croit encore un tout petit peu (mais vraiment un tout petit peu).

Maintenant que l’inévitable GTA 6 a dévoilé son premier trailer, on aimerait aussi que Take-Two nous parle de ses autres titres. On ne misera même pas sur le prochain Bioshock ou même sur le nouveau Mafia, mais bien sur l’intriguant Judas, qui serait lui aussi prévu pour 2025.

On pourrait aussi évoquer les nombreux jeux Microsoft déjà présentés, comme Fable, Avowed ou et bien d’autres, ou bien les jeux PlayStation qui se font désirer comme Wolverine ou Stellar Blade (qui n’est pas un jeu first party), mais il est difficile de prévoir les grosses cartouches des constructeurs, qui se gardent souvent leurs annonces pour leurs propres shows. Il en va bien entendu de même pour Nintendo, qui doit préparer dans son coin l’arrivée de sa nouvelle console.

Et vous, quelles annonces espérez-vous voir durant les Game Awards 2023 ?