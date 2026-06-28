Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième
Double dose d’Avatar: Le Dernier Maître de l’air pour les fans de cette saga cette semaine, puisque la saison 2 de la série live-action est arrivée sur Netflix, tandis que le jeu Avatar Legends: The Fighting Game refait parler de lui juste à temps pour l’EVO. En espérant que le jeu de combat soit une meilleure adaptation que la série, on ne peut que reconnaitre que son casting de base promet d’être assez limité, avec 12 combattants au programme. D’autres viendront rejoindre les rangs via un premier Season Pass, qui nous est présenté.
Un Season Pass à la carte
Un mois avant la sortie d’Avatar Legends: The Fighting Game, Gameplay Group veut vous pousser à la précommande de son jeu pour profiter de divers bonus. Le studio publie une nouvelle vidéo du titre qui résume tout ce qu’il faut en attendre, tout en levant le voile sur les premiers DLC du jeu.
Le premier Season Pass sera donc composé de 5 nouveaux personnages, à savoir Bolin, Ty Lee, Lin Beifong et Iroh. Oui, vous avez bien compté, cela ne fait que 4, mais c’est parce que Gameplay Group veut vous laisser décider qui sera le cinquième. Un choix qui n’est ouvert qu’à celles et ceux qui précommandent le jeu, et parmi une liste préétablie de personnages, évidemment. Ce dernier DLC sera donc, au choix :
- Amon
- Kuriva
- Bumi
- Asami
- Tenzin
Un choix cornélien pour tous les fans d’Avatar et de La Légende de Korra, mais on imagine que les personnages non retenus composeront le line-up de la saison 2, si celle-ci vient à voir le jour.
Avatar Legends: The Fighting Game sera disponible dès le 23 juillet sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, avec une version Switch 2 prévue pour plus tard dans l’année.