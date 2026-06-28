Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième

Un Season Pass à la carte

Un mois avant la sortie d’Avatar Legends: The Fighting Game, Gameplay Group veut vous pousser à la précommande de son jeu pour profiter de divers bonus. Le studio publie une nouvelle vidéo du titre qui résume tout ce qu’il faut en attendre, tout en levant le voile sur les premiers DLC du jeu.

Le premier Season Pass sera donc composé de 5 nouveaux personnages, à savoir Bolin, Ty Lee, Lin Beifong et Iroh. Oui, vous avez bien compté, cela ne fait que 4, mais c’est parce que Gameplay Group veut vous laisser décider qui sera le cinquième. Un choix qui n’est ouvert qu’à celles et ceux qui précommandent le jeu, et parmi une liste préétablie de personnages, évidemment. Ce dernier DLC sera donc, au choix :

Amon

Kuriva

Bumi

Asami

Tenzin

Un choix cornélien pour tous les fans d’Avatar et de La Légende de Korra, mais on imagine que les personnages non retenus composeront le line-up de la saison 2, si celle-ci vient à voir le jour.

Avatar Legends: The Fighting Game sera disponible dès le 23 juillet sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, avec une version Switch 2 prévue pour plus tard dans l’année.