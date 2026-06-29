2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira

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Riot fait tout ce qu’il peut pour nous prouver qu’en dépit des licenciements au sein de l’équipe de 2XKO, le support du jeu continue malgré tout. Il s’en tient à sa promesse de proposer six nouveaux personnages cette année, et maintenant que quatre d’entre eux sont sortis, Riot profite de l’EVO pour lever le voile sur les deux prochains champions. Enfin, championnes.

2XKO // Source : Riot

La lumière au bout du tunnel de 2026

2XKO a encore des choses à nous proposer et Riot ne veut pas nous laisser penser que le jeu ne passera pas l’année. Son soutien envers la scène esportive continue, tandis que le jeu s’apprête à accueillir deux nouveaux personnages dans ses rangs. On découvre d’abord Lux, qui nous montre ce qu’elle sait faire dans une courte vidéo, avant un trailer de gameplay un peu plus complet qui arrivera durant l’automne.

Sa sortie n’est donc pas toute proche, au même titre que Samira, dernier personnage de la liste. Puisque Lux arrivera à minima cet automne, on suppose que Samira également, et on peut peut-être entrevoir une sortie commune comme c’était le cas pour Senna et Thresh en début de mois. Avec cela, la roadmap de 2026 sera complète. Reste maintenant à voir ce qu’il se passera en 2027, et si Riot décidera de garder le même rythme (six personnages par an), ou s’il ralentira un peu la cadence maintenant qu’il a tenu cette première promesse essentielle pour que le jeu ait des bases à peu près solides.

2XKO est disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de 2XKO
2XKO
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 07/10/2025

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