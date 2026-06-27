Sony ne veut vraiment pas lâcher l’affaire côté jeux service, et promet de continuer à expérimenter

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L’échec de Concord a servi de leçon pour toute l’industrie. Enfin, c’est ce que l’on penserait si celle-ci ne s’obstinait pas à chercher une poignée de poules aux œufs d’or, en dépit des dizaines de projets ratés. Sony aurait dû être le premier concerné ici, surtout avec ses autres jeux service qui battent de l’aile. Pourtant, c’est là un marché que le constructeur ne veut pas laisser tomber, même s’il a réduit la voilure sur ses investissements dans le domaine.

Marvel Tokon

Pas question de totalement abandonner

Pour sauver la face devant ses investisseurs, Sony n’a d’autre choix que de dire que le marché des jeux service est porteur (après tout il l’est, pour quelques élus). Hideaki Nishino, président du groupe, a déclaré chez Famitsu (interview relayée par Push Square) que le genre a toujours un futur chez PlayStation, et qu’il souhaite attirer « une audience plus globale » avec ces jeux. Il déclare vouloir encore tester de nouvelles approches :

« Le genre lui-même est relativement nouveau et, comme beaucoup de gens tentent diverses approches, nous souhaitons nous aussi continuer à relever des défis dans ce contexte. »

Ce qui est assez fou à lire quelques heures après les licenciements chez Bungie, un studio racheté pour son expertise dans le genre du jeu service. Quitte à persister dans le genre, on aurait pu au moins penser que la première urgence aurait été de trouver comment faire survivre la saga Destiny, qui a déjà fait ses preuves.

Mais peut-être que par jeu service, Nishino entend viser plus large que les shooters qui règnent en maître sur le domaine. Il évoque par exemple le cas de Marvel Tokon, qui est techniquement un jeu service, qu’il espère voir être suivi par le public. Reste aussi à voir si Fairgames va définitivement tuer ces ambitions ou non.

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