Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake est un survival-horror développé par Bloober Team (Layers of Fear, The Medium…) et édité par Konami qui propose aux joueurs et aux joueuses de revivre dans une version modernisée sous Unreal Engine 5 les aventures de James Sunderland dans la mystérieuse ville de Silent Hill. Si l'ambiance de l'opus original sorti au début des années 2000 semble conservée, des changements visuels ont été apportés, notamment au niveau du visage du protagoniste. Une caméra située derrière l'épaule ainsi que quelques musiques et énigmes inédites ont également été intégrées.