Stellar Blade : Sony distribuera le jeu, Shift Up montre qu’il est le premier studio corréen second-party du constructeur

Le studio coréen le plus proche de Sony

Le studio s’est exprimé aujourd’hui en rappelant que c’est bien Sony qui s’occuperait de la distribution de Stellar Blade à travers le monde (ce que l’on savait déjà plus ou moins), ce qui peut paraître étant donné que Shift Up n’a pas l’expérience des AAA et du marché de la distribution sur console. On connait surtout cette équipe pour avoir œuvré sur les jeux mobiles Destiny Child et Goddess of Victory: Nikke, qui sont certes des succès à l’échelle du jeu sur mobiles, mais qui sont très éloignés du marché des consoles. Désormais, Sony va travailler en étroite collaboration avec le studio pour éditer Stellar Blade :

« Shift Up prévoit de collaborer avec SIE pour introduire le jeu console AAA Stellar Blade sur PS5 dans le monde entier, y compris en Corée. Grâce à ce contrat, Shift Up devient officiellement la première entreprise coréenne à rejoindre le partenaire secondaire de Sony. »

Rien de très neuf en somme si ce n’est la confirmation que Sony sera très impliqué dans la distribution du jeu, et qu’il est donc logique d’attendre que le constructeur assure aussi la communication autour du titre, du moins en Occident. Si ce communiqué est surtout publié pour montrer que Shift Up a gagné en importance, surtout auprès de Sony, on espère aussi qu’il marque le début du retour du jeu sur la scène médiatique. Voici maintenant plus d’un an que Stellar Blade n’a plus donné de nouvelles, et l’impatience commence à grimper. Les Game Awards semblent être le dernier espoir pour voir réapparaitre le jeu cette année.