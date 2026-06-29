CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red

CD Projekt préfère voir rouge

Ce n’est qu’un détail pour beaucoup, mais CD Projekt avait envie de se simplifier la vie. C’est pourquoi il ne faut plus appeler l’entreprise CD Projekt, mais CD Projekt Red. Si vous pensiez que c’était déjà le cas, petit rappel des faits. Jusqu’ici, CD Projekt était la maison-mère du groupe, tandis que CD Projekt Red désignait le studio derrière vos jeux préférés. La direction du groupe souhaite maintenant unifier tout cela pour créer un peu moins de confusion, même si cela n’a sans doute jamais gêné grand monde :

« La proposition présentée par la direction de la Société visant à modifier la dénomination sociale en « CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna » s’inscrit dans la volonté d’harmoniser le nom de la Société avec celui du studio CD PROJEKT RED. Les activités du studio correspondent actuellement au cœur de métier de la Société, à savoir le développement et l’édition de jeux vidéo ainsi que la gestion de la propriété intellectuelle de la Société, notamment par la création et l’acquisition de licences pour des produits dérivés. De l’avis de la direction, cette nouvelle dénomination garantira une cohérence totale de la marque et facilitera l’association de la Société à ses produits sur le marché mondial. »

Un choix sans doute motivé par le fait que CD Projekt avait également GOG dans son escarcelle, et pas seulement son studio de développement à l’époque. Maintenant qu’il a revendu la plateforme, tout regrouper au sein de CD Projekt Red a peut-être plus de sens.