« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection

Dans cette interview, vous allez en apprendre plus sur tout le processus de développement, le contenu de la compilation et même l’évolution du point’n click aujourd’hui. Voici toutes les informations à retenir de notre interview avec Jérôme Labbé, CTO chez Red Art Games à propos de Gobliiins Collection.

Un travail de titan accompli sur cette compilation

Actugaming : Bonjour et merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter ? Qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Jérôme Labbé : Bonjour, je m’appelle Jérôme Labbé et je suis CTO chez Red Art Games. Sur ce jeu, en plus de mon implication sur l’aspect technique, j’ai aussi eu le rôle de réalisateur.

Gobliiins est une franchise de longue date qui a débuté en 1992. Est-ce que vous pouvez présenter cette licence pour celles et ceux qui n’ont pas joué aux jeux à l’époque ?

Gobliiins est une licence emblématique du jeu d’aventure français, créée par Muriel Tramis et Pierre Gilhodes et lancée en 1991-1992 par Coktel Vision. À l’époque, le genre du point-and-click connaît un âge d’or porté par des studios comme LucasArts ou Sierra, mais Gobliiins choisit une voie très différente.

Là où beaucoup de jeux d’aventure misent sur la narration ou les dialogues, Gobliiins se concentre avant tout sur l’expérimentation et la résolution d’énigmes. Sa grande originalité repose sur la gestion simultanée de plusieurs personnages, chacun doté de compétences spécifiques, que le joueur doit combiner pour progresser. Cette mécanique de coopération est devenue la signature de la série.

La licence est également reconnue pour son identité artistique singulière : un univers médiéval-fantastique loufoque, un humour visuel omniprésent et une mise en scène qui privilégie souvent le gag et la surprise. Plus de trente ans après ses débuts, Gobliiins conserve une place particulière dans l’histoire du jeu d’aventure, notamment grâce à son approche créative du puzzle-game et à son esthétique immédiatement reconnaissable.

Gobliiins Collection regroupe les cinq jeux de la franchise. Depuis combien de temps planchez-vous sur cette version remastérisée ?

Début 2022, je découvre qu’un cinquième opus est annoncé et qu’une campagne de financement participative est lancée. Je parle alors du jeu à notre équipe commerciale pour la convaincre qu’une version console pourrait être intéressante. Je me retrouve rapidement avec Pierre Gilhodes au téléphone et il me confirme son intérêt pour un tel projet, et au fil des discussions j’apprends qu’il possède également les droits sur les 4 premiers jeux Gobliiins. L’idée de porter sur consoles tous les jeux individuellement commence à germer mais très rapidement nous réalisons qu’il serait encore mieux de tous les rassembler dans une grande collection qui ferait honneur à la saga.

Le projet a pris beaucoup de temps à se réaliser car nous n’avions les sources que du 5ᵉ jeu, celles des 4 premiers jeux ont malheureusement été perdues. Nous avons alors décidé d’utiliser une solution existante pour faire tourner Gobliiins 1, 2 et 3, et nous avons fait le pari fou de redévelopper entièrement Gobliiins 4 à base d’observations du jeu original. Cela faisait donc trois moteurs de jeux différents à porter et à adapter sur trois consoles. Je pense que les joueurs ne se rendent pas compte du challenge technique que c’était et voilà pourquoi cela a pris 4 ans à notre petite équipe de talentueux développeurs.

En parallèle, Gobliins 6 a eu le temps d’être annoncé et de sortir avant notre collection ! Cela a pu frustrer certains joueurs qu’il ne soit pas intégré dans la collection, mais cela aurait signifié repousser encore d’au moins 1 an le projet.

Et pourquoi Gobliiins, qu’est-ce qui vous a donné envie de partir sur cette licence ?

Gobliiins est le tout premier jeu PC auquel j’ai joué quand j’étais petit, c’est une saga que j’ai toujours adorée et qui a une grande importance dans ma vie de joueur. Je me sens extrêmement privilégié d’avoir pu travailler sur ce projet, c’est un rêve d’enfant qui se réalise.

Contenu, évolution du point’n click aujourd’hui et qu’en est-il de sa version PC ?

Pouvez-vous rapidement évoquer ce que contient cette compilation ?

Elle contient donc les 5 premiers jeux de la saga (dont certains dans plusieurs versions différentes), ainsi que pas mal de bonus que nous avons pu ajouter : des artworks inédits, les musiques extraites des jeux et une série de vidéos d’interview de Pierre Gilhodes. Nous avons aussi fait l’effort de modéliser en 3D les boîtes, les disquettes et les CD afin de raviver la nostalgie des joueurs qui les ont connus.

Nous avons le sentiment que le genre point’n click n’est plus aussi populaire qu’auparavant. Pensez-vous que Gobliiins peut être une porte d’entrée accessible pour les joueurs voulant découvrir ou se replonger dans le genre ?

Je ne pense pas que Gobliiins fasse partie des point’n click les plus accessibles pour les novices, en tout cas certainement pas les quatre premiers épisodes. Cependant, le cinquième épisode est beaucoup plus moderne et accessible et c’est celui que je conseillerai à quelqu’un qui découvre le genre. Cette collection s’adresse principalement aux personnes qui ont connu les jeux à l’époque et qui souhaitent les revivre sur des supports plus modernes, ou découvrir les épisodes qu’ils avaient manqués. Il y a une vraie intention de préservation. Mais pour les plus jeunes qui s’intéressent à l’histoire du jeu vidéo et au retrogaming, c’est aussi un excellent moyen pour eux de découvrir à quoi ressemblaient les jeux sur ordinateur au début des années 90.

Et justement, quel est votre avis globalement sur l’évolution du point’n click ?

Je pense que le point’n click a beaucoup évolué plutôt qu’il n’a disparu. Dans les années 1990, il était l’un des genres majeurs du jeu vidéo, avec des productions ambitieuses qui reposaient sur l’exploration, les dialogues et des énigmes parfois très exigeantes. Aujourd’hui, il occupe une place plus niche, mais il a aussi gagné en diversité.

On retrouve son héritage dans de nombreux jeux narratifs modernes, qu’il s’agisse d’aventures indépendantes, d’expériences plus cinématographiques ou de jeux qui mélangent enquête, exploration et résolution d’énigmes. Les interfaces se sont simplifiées, le rythme est souvent plus fluide et les développeurs font davantage attention à éviter la frustration que pouvaient provoquer certains casse-têtes de l’époque.

Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est le plaisir de découvrir un univers, d’observer les détails et de progresser grâce à sa réflexion. C’est probablement pour cela que le genre continue d’attirer de nouveaux joueurs tout en conservant une communauté très fidèle. Pour moi, le point’n click n’est pas un vestige du passé : c’est un genre qui a su se réinventer et dont l’influence est encore très visible aujourd’hui.

D’une certaine manière, chaque jeu qui demande au joueur d’observer, de réfléchir et de faire des liens entre différents éléments porte encore un peu de l’ADN du point’n click.

Nous avons pu observer que Gobliiins Collection ne sort qu’uniquement sur consoles. Est-ce qu’une version PC physique et dématérialisée sera prévue à plus long terme ?

C’est une question qui nous revient souvent depuis l’annonce du jeu. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais nous n’avons pu sortir la collection que sur consoles uniquement car les droits PC des trois premiers Gobliiins sont déjà détenus par un autre éditeur. Si la situation venait à changer, nous serions bien évidemment favorables à sortir la collection sur cette plateforme.

Un développement supervisé par les créateurs originaux de la franchise, et mot de la fin

Si vous en aviez la possibilité, aimeriez-vous produire un tout nouvel épisode inédit ?

Je pense que la seule personne capable de créer de nouveaux épisodes de Gobliiins est Pierre Gilhodes. Et d’ailleurs il vient de sortir le 6 tout récemment, il a l’air d’être sur une bonne lancée !

Avez-vous travaillé de près ou de loin avec les créateurs de l’époque pour cette compilation, ne serait-ce qu’échanger sur le sujet, notamment avec Muriel Tramis ?

Pierre Gilhodes possédant les droits sur la franchise, il a été l’interlocuteur principal sur toute la durée du projet. Muriel Tramis est la co-créatrice de Gobliiins et a travaillé sur les trois premiers jeux. Nous avons donc été également en contact avec elle dans la phase de négociation en début de projet. J’ai eu le plaisir d’échanger avec Pierre par téléphone régulièrement durant ces 4 années de développement, et nous avons été très honorés de pouvoir lui rendre visite chez lui afin de filmer les interviews qui sont incluses dans la collection. Durant le projet, j’ai aussi eu l’occasion d’avoir Roland Oskian, le fondateur de Coktel Vision et co-créateur d’Adibou, au téléphone !

Avez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Ce qui m’a particulièrement marqué pendant le développement, c’est la relation avec la communauté. À chaque fois que nous avons eu besoin de faire appel aux joueurs — par exemple pour retrouver des éléments d’archives ou des scans de boîtes —, nous avons été sincèrement surpris par leur réactivité et leur bienveillance.

Les gens étaient non seulement ravis de pouvoir contribuer, mais aussi très touchés de voir que la saga continuait à vivre. Il y avait une vraie envie de partager des souvenirs et de participer, même modestement, à la préservation de la licence. C’est quelque chose qui donne beaucoup de sens au travail, et qui rappelle à quel point ces jeux ont laissé une empreinte durable.

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui continuent de faire vivre le jeu d’aventure et le point’n click. C’est un genre qui a marqué plusieurs générations de joueurs et qui continue encore aujourd’hui à inspirer les créateurs. J’espère que les lectrices et lecteurs prendront autant de plaisir à découvrir ou redécouvrir Gobliiins que nous en avons eu à travailler sur cet univers. Merci pour votre soutien et votre curiosité.

Nous remercions très chaleureusement Jérôme Labbé de nous avoir accordé cette interview. Comme toujours, n’hésitez pas à retrouver toutes les informations sur notre page dédiée AG French Direct. Gobliiins Collection est disponible depuis le 27 mai dernier sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.