Débrief : GTA VI préco et physique, hausse du prix de la Xbox, et Bungie licencie
Il fait chaud, bien trop chaud, mais ce n’est pas une raison pour louper votre rendez-vous hebdomadaire qui répond quand même présent malgré les fortes chaleurs. Si vous n’avez pas pu suivre correctement les dernières actualités brûlantes de l’industrie, c’est l’heure de la session de rattrapage en quelques minutes de vidéo.
Comme à peu près toutes les semaines depuis le début de l’année, Xbox monopolise encore une fois l’attention en se montrant particulièrement loquace, et pas souvent pour les bonnes raisons. Dans ce débrief, on revient sur la hausse du prix des consoles Xbox Series, tout en s’attardant sur les autres mauvaises nouvelles du côté de la concurrence, avec Sony qui a décidé de licencier massivement au sein de Bungie. Et ce ne sont même pas ces deux sujets qui ont fait le plus réagir cette semaine, car tout le monde avait les yeux rivés sur les précommandes de GTA 6, qui sera finalement vendu dans une boîte sans disque, au grand dam de certains.
Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5