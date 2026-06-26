Clutch : Le jeu de courses des anciens de Forza Horizon en dévoile beaucoup avec une heure de gameplay

Tout bon jeu a un grappin, c’est connu

Maverick Games a pris le volant pour nous présenter en long et en large Clutch, ambitieux jeu de courses en monde ouvert qui proposera un véritable scénario à vivre en nous faisant occasionnellement sortir de notre bolide.

C’est ce que l’on constate parmi d’autres choses dans cette heure de gameplay, qui nous emmène par exemple à Monaco le temps de quelques courses. On y voit plusieurs phases à pied pour mieux apprécier les décors, notamment dans notre propre maison avant de s’envoler, littéralement, vers le bitume à bord de notre voiture.

Une prouesse que l’on peut réaliser avec un grappin qui peut nous aider à nous diriger durant les virages un peu serrés. Beaucoup de courses-poursuites ici, qui évoquent l’influence de Need for Speed, même si les artistes du studio s’inspirent surtout de leur propre travail sur Forza Horizon.

Clutch n’a pas encore de date de sortie précise, mais on voit que le travail est ici assez avancé. Le studio vise le début de l’année 2027 et prévoit de sortir son jeu sur PC, PS5 et Xbox Series.