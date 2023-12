GTA 6 : Le trailer est diffusé en avance, la sortie du jeu est prévue pour 2025 ! Voici tout ce qu’il faut savoir

Voici le premier trailer de GTA 6, enfin !

On ne s’attendait pas à voir les premières images de GTA 6 de cette façon, mais le secret autour du jeu aura visiblement été très compliqué à garder. Entre l’énorme leak d’il y a quelques mois, l’annonce du trailer et la fuite de ce dernier, même Rockstar n’aura pas sur garder ses informations. Triste pour les équipes qui voulaient que tout se déroule sans accroc, mais maintenant que Rockstar a officiellement levé le voile sur le projet, plus de raison d’attendre.

C’est donc avec la chanson « Love Is A Long Road » de Tom Petty que l’univers de ce GTA 6 nous est introduit, avec ses décors paradisiaques qui évoquent naturellement Vice City, cette ville pleine de néons et de contrastes qui sent bon les années 80/90 et qui se situe dans l’état nommé Leonida.

Au programme de ce trailer, un aperçu de nos deux protagonistes, Lucia et Jason, qui verseront dans le crime et tous les plaisirs de cet endroit pas comme les autres. Le fait d’incarner un couple devrait changer pas mal de dynamiques dans un jeu GTA, et il nous tarde d’en savoir un peu plus sur ce duo atypique. Le trailer se concentrait surtout sur Lucia, qui va visiblement faire un tour en prison à un moment donné de son histoire. On imagine que le deuxième trailer sera davantage tourné vers Jason.

Sexe, drogue, violence, décadence et magouilles, voici ce qui vous attend dans ce GTA 6 (et non pas dans un reportage d’Enquête Exclusive) qui semble reprendre tous les codes de la série, tout en reflétant notre époque avec l’omniprésence de réseaux sociaux comme TikTok (ce qui laisse penser qu’une fonctionnalité réseau social sera dans le jeu).

Pour le reste, on est sur du GTA classique avec plein de véhicules qui nous sont montrés. Du bateau à l’avion en passant par un hydroglisseur pour surfer dans les bayous, il y aura encore pas mal de choix pour se déplacer dans cette ville qui semble immense et très cosmopolite, sans parler de sa population qui a l’air très dense.

Attention toutefois, on reste sur un trailer qui ressemble à de la note d’intention, avec le moteur du jeu, mais pas de vraies séquences de gameplay à proprement parler. Mais tout cela reste très ambitieux. Sam Houser, cofondateur de Rockstar, s’est exprimé sur le jeu :

« Grand Theft Auto VI poursuit nos efforts pour repousser les limites de ce qui est possible dans des expériences de monde ouvert hautement immersives et narratives. Nous sommes ravis de pouvoir partager cette nouvelle vision avec les joueurs du monde entier. »

Quand sortira GTA 6 ?

L’information la plus importante à retenir, c’est celle concernant la date de sortie du jeu. Alors, bien entendu, il est encore bien trop tôt pour avoir une date précise puisqu’il faut plutôt parler de période de sortie. Sans grande surprise, le jeu ne sortira pas l’année prochaine. C’était attendu, puisque si une sortie en 2024 était planifiée, Rockstar aurait communiqué un peu plus tôt sur le projet. Et il fallait aussi se fier aux récents bilans fiscaux de l’entreprise pour voir que 2024 était difficile.

C’est donc en 2025 que GTA 6 verra le jour ! Quand exactement, on ne sait pas, même si on aurait envie de parier sur une sortie en début d’année, pleins d’espoir que nous sommes.

Sur quelles plateformes sortira GTA 6 ?

En revanche, il manque une information essentielle à ce trailer : les plateformes visées par le jeu. Rockstar a cependant publié un communiqué de presse qui permet d’apprendre que GTA 6 sortira bien sur la PS5 et la Xbox Series, qui seront évidemment au programme aussi. Se pose maintenant la question du PC, qui n’est pas mentionné ici. Rockstar nous a habitué à ne pas sortir des versions PC de ses jeux au même moment que les versions consoles, donc on attendra plus d’informations pour savoir si GTA 6 débarquera en 2025 sur Steam ou autre, ou s’il faudra attendre 2026 (voire plus).

Quant aux versions PS4 et Xbox, il faut naturellement faire une croix dessus. Le trailer montre ici des visuels plutôt impressionnants qui auraient bien du mal à être affichés sur les consoles d’ancienne génération. Et puis, d’ici 2025, le parc de consoles PS5 et Xbox Series sera déjà bien suffisant pour Rockstar, qui se lance sans doute dans un autre marathon d’une décennie avec ce jeu. Et pour ce qui est de la Switch 2… on ne misera pas beaucoup dessus.

Qu’avez-vous pensé de ces premières images ? Avez-vous hâte d’être en 2025 ?