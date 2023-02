Judas : Le jeu de Ghost Story Games (Ken Levine) pourrait ne pas arriver avant 2025

Les fans de BioShock attendent peut-être le retour de cette licence trop longtemps mise au placard, mais une partie de la communauté surveille plutôt le retour aux affaires de Ken Levine, le créateur de cette série, qui travaille aujourd’hui chez Ghost Story Games sur un tout nouveau projet. Celui-ci, qui répond au nom de Judas, nous a été présenté lors des derniers Game Awards, avec une vidéo intriguante et prometteuse. Et si on a hâte d’en savoir plus à son sujet, il va falloir prendre notre mal en patience.

Mars 2025 comme ultime deadline, pour l’instant

Même s’il a été présenté il y a quelques semaines, il ne faut visiblement pas s’attendre à ce que Judas sorte forcément en 2023, ni même l’année prochaine.

Cette information nous vient du dernier bilan fiscal de Take-Two et des prévisions à venir pour les prochaines années, et plus précisément de IGN, qui a pu demander à Strauss Zelnick, PDG du groupe, si Judas était compris dans les 87 jeux qui verront le jour avant mars 2025. Zelnick a répondu à l’affirmative, tout en déclarant ne pas avoir peur des décaler certaines sorties si le besoin s’en fait ressentir. Il ne parlait pas spécifiquement de Judas ici, mais on comprend que le jeu fait partie des candidats à de tels reports.

On pourra toujours croiser les doigts et espérer que le titre de Ghost Story Games nous arrive plus tôt, d’ici 2024, mais étant donné l’histoire du développement du projet, qui a mis plusieurs années avant de prendre forme, souhaitons plutôt que Ken Levine et ses équipes ne se pressent pas.