Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – Que vaut la version Nintendo Switch 2

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On le sait, le RE Engine de Capcom et la Nintendo Switch 2 filent le parfait amour. Mis à part quelques concessions mineures (les cheveux notamment), les titres de l’éditeur japonais le plus en forme derrière Nintendo tournent généralement très bien sur la console hybride. Monster Hunter Stories 3 et les trois derniers Resident Evil en sont la preuve. Alors, à l’heure de découvrir le portage de Devil May Cry 5 sur Nintendo Switch 2, on partait plutôt rassurés. Et on a bien fait !

Devil May Cry 5

Conditions de test : Nous avons joué à la version Nintendo Switch 2 de Devil May Cry 5 pendant environ une douzaine d’heures, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. Le temps de parcourir l’intégralité de l’aventure en mode Chasseur de démons et de tester des configurations de combat à même de pousser la console.

La licence Devil May Cry est généralement reconnue comme étant l’une des meilleures en ce qui concerne les jeux de type beat’em up. Elle propose des monstres délirants, des combos dans tous les sens, un gameplay violent et ultra nerveux et des personnages caricaturaux dans le bon sens du terme. Après une dure journée de travail, aller découper du démon a quelque chose de très satisfaisant.

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Devil May Cry 5 : traquez les démons sur Nintendo Switch 2

Depuis quelques années, les trois premiers opus de la série sont disponibles sur Nintendo Switch mais on attendait de pied ferme et de la part de Capcom l’annonce du portage du cinquième opus sur la console hybride. C’est donc sur Nintendo Switch 2 que Nero, V et Dante ont posé leurs valises il y a peu avec Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition.

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition est donc disponible sur Nintendo Switch 2 depuis le 23 juin 2026, mais ne cherchez pas la version physique pour le moment, elle n’arrivera qu’en août. Sept longues années après sa sortie sur les autres plateformes, Devil May Cry 5 est donc entre nos mains sur Switch 2 et autant le dire tout de suite, ça fonctionne très très bien, en docké comme en portable.

Connaissez-vous la légende de Sparda ?

Si vous débarquez sur la licence, ce qui est tout à fait possible, pas de panique. Le jeu vous propose un résumé, mais sachez que dans l’idée, la série suit les aventures de Dante, mi-homme mi-démon (et re-mi-homme derrière). Lié à diverses entités, il dédie sa vie au fait de détruire les démons menaçant l’humanité. Au fil du temps, Dante a fini par créer son agence, Devil May Cry, afin de recevoir de l’aide.

C’est là qu’interviennent Nero, V et Nico dans son fourgon. Au début de Devil May Cry 5, Dante est terrassé par le mal absolu, Urizen, mais sa transformation en démon permet à ses camarades de fuir et d’aller régler son compte au Qlipoth, une plante démoniaque géante dont les immenses racines se nourrissent de sang humain.

Côté gameplay, on vous renvoie vers le test d’origine pour tous les détails mais retenez que Nero se joue à peu près comme Dante mais qu’il utilise des bras armés consommables, et que V invoque une panthère et un corbeau qu’il commande à distance avant de donner le coup de grâce.

Le style et la capacité à réagir ou à exécuter des combos variés sont au cœur de l’expérience, avec des missions ou des affrontements qui peuvent être notés de D à SSS. Évidemment, aucune obligation et vous pouvez simplement vous faire plaisir en traversant l’aventure à votre rythme pendant une dizaine d’heures sans chercher les meilleures évaluations.

La Nintendo Switch 2 s’invite au massacre sans trembler

Les qualités de Devil May Cry 5 ne sont plus à prouver, mais, si vous êtes là, c’est que vous voulez savoir comment s’en tire ce portage Nintendo Switch 2. Capcom avait annoncé que le titre tournerait à 60 images par seconde sur la console en mode portable ou en mode docké, et le pari est largement tenu.

Nous n’avons remarqué aucune baisse de framerate quel que soit le mode de jeu et, s’il y en a eu, elles ont été imperceptibles. Une nouvelle fois, le RE Engine tient son rang sur la console de Nintendo. Et ce n’est pas rien car si, sur Resident Evil Requiem, les décors étaient propres et que l’action était fluide, le rythme d’un DMC est tout autre.

Ça virevolte, ça tranche, ça catapulte des particules dans tous les sens. Allez, on concède un petit effet de flou en mode portable, largement compensé en termes de confort par la taille de l’écran. Ainsi, Devil May Cry 5 se montre aussi agréable à jouer sur la télé que confortablement installé quelque part avec la Nintendo Switch 2. On a hâte de voir ce que donnera le portage de Monster Hunter Wilds, tiens.

De petits bonus en passant, de quoi plaire aux fans

Les plus attentifs auront également remarqué que cette version Nintendo Switch 2 de Devil May Cry 5 est nommée Devil Hunter Edition. Ce n’est pas pour rien, car de sympathiques ajouts sont de la partie. On retrouve ainsi les musiques de combats des quatre premiers épisodes, des voix supplémentaires, des cutscenes en live action, plusieurs Devil Breaker inédits (les bras de Nero) et des couleurs/costumes alternatifs pour les héros et les héroïnes.

Notez que cette édition permet également de jouer Vergil, le frère et rival de Dante. En revanche, les joueurs de la version Special Edition, disponible sur PS5 et Xbox Series, seront déçus de constater que le mode turbo n’est pas là, de même que le mode Chevalier Sombre Légendaire. Si vous lisez ceci avant le 7 juillet 2026, sachez qu’une offre de lancement permet d’obtenir Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition au prix de 29,99 euros. Si vous lisez cet article après cette date, vous retrouverez le titre à 39,99 euros sur l’eShop.

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Date de sortie : 08/03/2019

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