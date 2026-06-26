Si jamais vous en doutiez, l’édition physique de Marvel’s Wolverine comportera bien un disque

Beaucoup de studios vont être interrogés à ce sujet

Suite à l’annonce de Rockstar autour de GTA 6, certaines personnes qui attendent de pied ferme Marvel’s Wolverine sont allées interpeller Insomniac Games pour avoir la certitude que l’édition physique du jeu comporte bien un Blu-ray. Le studio a simplement répondu via un tweet que oui, Marvel’s Wolverine disposera bien d’un Blu-ray dans son édition physique. De quoi rassurer celles et ceux qui ont déjà précommandé le jeu, même si cette peur est toute récente.

Attendez-vous à ce que la question autour des éditions physiques soit autant posée aux studios que celle de l’utilisation de l’IA dans leurs jeux. Le sujet est en train de devenir central, même si cela n’empêchera pas GTA 6 d’être un immense carton, mais à l’heure où l’initiative Stop Killing Games est très suivie, on peut comprendre l’inquiétude croissante autour de cette question pour une partie du public.

Pour rappel, Marvel’s Wolverine sera disponible en exclusivité sur PS5 dès le 15 septembre prochain.