Tekken 8

Tekken 8 est la nouvelle itération de la licence de jeux de combat de Bandai Namco. On retrouve d'anciens personnages cultes de la série comme Kazuya et Jin, ainsi que de nouvelles têtes. Les modèles 3D ont touts été modifiés par rapport à Tekken 7 pour marquer le changement vers une nouvelle génération, tandis que le mode histoire mettra en avant des combats plus cinématographiques que jamais.