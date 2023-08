Avowed : Le RPG d’Obsidian aurait pu être un jeu coopératif avant de devenir un jeu solo

Avowed est un projet de longue date pour Obsidian, qui aura fait sa réapparition lors de la dernière conférence Xbox après plus de trois ans d’absence. Ce RPG est pour le moment prévu pour 2024 et semble être sur de bons rails malgré toutes ces années de silence. Mais on apprend aujourd’hui qu’il aurait pu être très différent de ce qui nous a été présenté récemment, puisque le studio visait initialement un jeu coopératif, et non un jeu solo.