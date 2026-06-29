Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets

Un CD pour revivre une ascension mémorable

Lorsque l’on suit le travail de The Game Bakers depuis plusieurs années, et à plus forte raison à partir de Furi, on sait à quel point le studio montpelliérain tient à proposer une expérience et un univers à l’esthétique suffisamment marquée pour pouvoir porter un gameplay à chaque fois différent, original, et même particulièrement osé.

Cairn est peut-être le symbole le plus fort de cette vision du studio montpelliérain, et la musique a sans doute marqué encore davantage les esprits que toute autre production de leur part. On doit cette sensation à une bande-son qui nous colle à la peau tant on a l’impression de ne faire qu’un avec Aava, sublimant une ascension ô combien saisissante et qui n’aura laissé aucun joueur et aucune joueuse indemne.

S’il y a donc bien une bande originale à acquérir du côté de G4F Records, label français spécialisé dans la musique de jeu vidéo, celle de Cairn est toute trouvée. Déjà disponible en vinyle, on apprend que la BO arrive aussi en CD.

Une bonne nouvelle pour celles et ceux ne possédant pas forcément une platine. On retrouve les 11 tracks du jeu dans une pochette reprenant le key art et d’autres délicieux artworks de Mathieu Bablet, avec un CD orange reprenant la constellation du logo du jeu.

Un très joli produit faisant honneur à la réussite d’un trio composé de The Toxic Avenger, Gildaa et Martin Stig Andersen. C’est effectivement à ces trois artistes que nous devons cette faculté à nous envelopper définitivement dans cette folle ascension.

La réussite d’une collaboration renouvelée

Le premier nommé est tout bonnement notre fierté française en ces temps troubles. De son vrai nom Simon Delacroix, The Toxic Avenger n’en est pas à son coup d’essai dans le jeu vidéo, sans parler de sa carrière qu’il porte publiquement depuis plus de 20 ans. Nous avons parlé précédemment de Furi et c’est déjà là que nous le trouvions, 10 ans plus tôt, à nous sortir les morceaux mémorables « Make This Right » et « My Only Chance ». Et puis avec le même label, il a également signé une belle grappe de pistes pour Road 96, dont les très bons « Home Call » et « Hit the Road ».

Et si c’est l’artiste Danger qui s’est occupé du jeu suivant de The Game Bakers, Haven, The Toxic Avenger a ressorti les synthés à l’occasion de Cairn, pour notre plus grand plaisir, et bien sûr le sien, lorsqu’on lui demande ce que ça fait :

« Évidemment que je suis fier ! Ma musique est dans un grand jeu, fait par des gens avec une façon de penser dont je me sens proche. »

Ici, on le retrouve certes dans un registre assurément moins frénétique, mais on reconnait toujours son style entre mille. Avec « Only the Mountain », que l’on ne peut finalement entendre que dans la salle d’entrainement au tout début de l’aventure, il s’agit de la seule piste où l’on retrouve l’artiste entièrement seul, et c’est sans surprise qu’il s’agit sans doute du son le plus « Toxic » de la bande-son.

Mais Cairn est une aventure au tempo particulier où chaque mouvement a son importance alors que l’on tente de dompter le mont Kami. Un lieu extrêmement hostile où cohabite une sensation de liberté sans pareil. Pour ce projet, The Toxic Avenger a dû sortir de sa zone de confort, comme il l’explique dans la vidéo diffusée par le label G4F Records, ou bien tel qu’il nous l’a confié à l’occasion de cet article :

« Quand je vois le soin qu’apporte The Game Bakers à se réinventer c’est evidemment avec grand plaisir que je me réinvente. Là par exemple, il a fallu que j’abandonne tout un côté enervé de ma musique pour me concentrer sur l’immensité, le vide, le calme. Il fallait que la musique appuie le vide, et il a fallu que je cherche longtemps avant de trouver quelque chose qui donne cette impression-là. »

Notamment en piochant ses inspirations chez un compositeur comme William Basinski, spécialisé dans la musique ambiante, il est parvenu à saisir la tonalité que Cairn méritait. En complémentarité avec la voix de Gildaa et l’expérience de Martin Stig Andersen dans la BO de jeu vidéo, l’artiste français accouche des motivants et hypnotiques « Rise », « In my Gut » et « Up to me », avant de livrer un final en apothéose et libérateur avec « Part of a Whole ».

Le parallèle amusant que l’on peut dresser entre l’approche artistique de The Toxic Avenger et l’expérience manette en main de Cairn, c’est ce rapport au tactile. Là où le compositeur ressent toujours ce besoin de manipuler les tonnes de boutons de ses instruments pour faire corps avec la musique, le gameplay nous pousse à ressentir la montagne, à la comprendre, en cherchant la prise adéquate à force de tâter les parois, au point de nous-mêmes nous crisper sur notre pad alors que notre alpiniste se trouve à deux doigts de chuter.

Une similitude qui nous ramène à ce côté très organique de l’expérience, et c’est sans doute pour ces raisons que l’ensemble matche aussi bien, surtout que Gildaa et Martin Stig Andersen ont donc également amené leur pierre à l’édifice, dans un contexte où le compositeur danois a chapeauté le projet, un rôle salué par The Toxic Avenger :

« Martin a été le chef d’orchestre de tout cela. Il a dû composer avec la première experience de Gildaa dans ce milieu, et mon côté chien fou. Martin est un garcon calme et posé, raisonnable. Je suis un garcon déraisonnable. »

Un trio d’artistes pour un superbe résultat

L’un est un compositeur reconnu et expérimenté dans le domaine des bandes originales de jeu, l’autre est une autrice-compositrice, chanteuse, musicienne et comédienne signant donc sa première expérience vidéoludique, Martin Stig Andersen et Gildaa constituent les deux versants restants de ce trio au sommet.

Andersen a travaillé sur Wolfenstein II: The New Colossus, Shadow of the Tomb Raider, ou encore Control, rien que ça, mais sans doute que ses compositions les plus prenantes se trouvent du côté de Limbo et Inside. Deux cinematic platformer partageant une particularité avec Cairn : celle d’embrasser pleinement l’ambient pour amplifier ce sentiment de solitude au beau milieu d’un monde qui nous domine et où, derrière la fascination que peut susciter le décor, le danger guette à tout instant.

Quant à Camille Constantin Da Silva, elle a, par son personnage de Gildaa, apporté sa touche de sensibilité à ce travail. Notre oreille capte tout de suite la présence de la franco-brésilienne lors de ses fredonnements aériens venus nous faire l’effet d’une brise comme dans « Time To Go » ou « Stars ». Et par ses rares mots lâchés ici et là, comme le « rise » dans le morceau éponyme, quitte à être quasiment imperceptible, à l’image du « keep on » que l’on croirait entendre sur la piste « Up to Me », c’est presque notre mental qui s’adresse à nous par son intermédiaire.

Mais elle a participé encore plus en profondeur au travail audio du jeu, en composant directement en studio avec Martin Stig Andersen, et en donnant carrément de sa personne pour insuffler dans le personnage d’Aava sa propre voix pour ce qui est de l’expression des efforts, de la panique et de la frustration de l’alpiniste. Un investissement dont on est témoin dans la vidéo publiée sur la chaîne officielle de The Game Bakers dans le cadre de l’édition 2024 de Save & Sound, un festival en ligne lié à Steam et qui met en valeur la musique dans le jeu vidéo.

À eux trois, The Toxic Avenger, Martin Stig Andersen et Gildaa auront donc réussi à livrer une bande originale cohérente, en phase avec le jeu et son propos, pour un total de 11 tracks d’une durée de 40 minutes. Une petite bande-son, dirons certains, mais elle s’avère tellement chargée en émotion et en adéquation avec notre état d’esprit lorsqu’elle se manifeste, qu’elle n’a pas besoin de plus. Une compensation par sa justesse chirurgicale.

Une bande originale que nous pouvons donc revivre en vinyle et grâce au CD fraîchement révélé par G4F Records. Cairn est disponible depuis le 29 janvier sur PC (via Steam) et PS5, et accueillera donc son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août.