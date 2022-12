Death Stranding 2 pourrait sortir en 2024 selon un artiste ayant travaillé sur le jeu

Hideo Kojima a récemment déclaré qu’il travaillait sur plusieurs projets en simultané, mais celui qui devrait voir le jour en tout premier devrait logiquement être Death Stranding 2, étant donné qu’il est le seul à avoir été présenté publiquement. Si le premier trailer du titre diffusé à l’occasion des Game Awards n’a donné aucune indication sur sa potentielle période de sortie, il semblerait qu’un artiste ayant travaillé sur le jeu ait vendu la mèche suite à l’actualisation de son profil sur sa page ArtStation.

L’attente promet d’être longue

Frank Aliberti est l’artiste en question. Après avoir travaillé pendant quelques mois chez PlayStation Studios Visual Arts, il œuvre maintenant pour 2K Games, mais sur son profil, il a également fait mention de sa participation à Death Stranding 2.

Si cela nous intéresse, c’est parce qu’Aliberti a listé Death Stranding 2 pour une sortie dans le courant 2024 sur sa page de profil, alors que le jeu n’a pas encore de période de sortie officielle. L’information a vite fait le tour des réseaux et a depuis été supprimée par l’intéressé, mais ResEtera a pu en conserver une trace. Un screenshot qui permet aussi de voir qu’un FPS développé par PlayStation Studios Visual Arts devrait également sortir la même année.

Rien de confirmé pour le moment, mais voir Death Stranding 2 sortir en 2024 n’aurait rien d’une surprise. Certains avaient l’espoir de voir le titre arriver à la fin de l’année 2023, mais les probabilités pour que cela arrive restaient minces. On attendra néanmoins une confirmation de la part de Kojima Productions pour tirer définitivement un trait sur 2023 et pour confirmer ou non cette petite bourde.