EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Glory Hunters

Glory Hunters !

Après l’évènement Greats Of The Game, EA Sports FC 26 nous propose la nouvelle promotion intitulée Glory Hunters. Il est temps de célébrer les figures emblématiques des tournois passés et présents avec des cartes magnifiques, des défis créations d’équipe Showdown et autres, des évolutions, des évènements en direct…

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Dembélé (97), Messi (97), Van Dijk (97), Reijnders (97), Bruno Fernandes (97), Neymar (97), Gravenberch (96), Hincapié (96), Kanté (96), Stones (95), Stanisic (95), Courtois (95), Rashford (95), Koulibaly (95), Ueda (95), Summerville (94), Alvarado (93) ou encore Arnautovic (92).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.