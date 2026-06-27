GTA 6 : Malgré les rumeurs, aucune version physique avec disque n’est prévue, même après la sortie

Rockstar n’a visiblement pas de plan secret

Preuve qu’il ne faut pas croire tout ce que vous pourrez lire sur les réseaux sociaux, The Hollywood Reporter démonte la rumeur qui évoquait la sortie d’une deuxième version physique du jeu (ou d’une vraie première, c’est selon), qui comporterait cette fois-ci un disque. Une théorie qui avait été renforcée par des éléments de langage de la part de Rockstar qui ont pu prêter à confusion, avec un service client qui avançait que l’on serait en mesure d’acquérir une édition physique durant les mois à venir après la sortie du jeu (comprene par là, une « nouvelle »).

Un message mal compris, comme le confirme une source très proche du dossier auprès de The Hollywood Reporter, qui indique en plus de cela qu’aucun plan concernant une autre édition physique de GTA 6 n’est prévu pour l’instant :

« À l’heure actuelle, aucune production de disques pour Grand Theft Auto VI n’est prévue, ni au lancement ni dans les mois qui suivront. »

Il faut donc faire le deuil de cette théorie. La version boîte de GTA 6 ne contiendra qu’un code de téléchargement au lieu d’un disque, ce qui pose de multiples problèmes pour la préservation du jeu et pour le marché de l’occasion. Ce qui n’empêchera pas le jeu de se vendre par dizaines de millions dès sa sortie le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.