Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC

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Le producteur de la saga BlazBlue, Ken Miyauchi, avait tenté d’insuffler un peu d’espoir auprès des fans de la licence l’année dernière en assurant que la série n’était pas morte, même si aucun nouvel épisode majeur n’était en préparation. Restait donc à savoir comment Arc System Works pouvait donner une seconde vie à BlazBlue sans pour autant se lancer dans la production d’un nouveau jeu. La réponse était toute simple : il suffisait de poursuivre le travail sur une base déjà populaire.

BlazBlue: Central Fiction // Source : Arc System Works

Toshimichi Mori reprend du service

C’est durant l’EVO de ce week-end qu’Arc System Works a bien voulu montrer son envie de ressusciter la saga BlazBlue (la partie versus fighting) d’une manière ou d’une autre. Pas de nouveau jeu à l’horizon donc, mais BlazBlue: Central Fiction va connaître un second (troisième ?) souffle, alors qu’il fête ses dix ans d’existence (pour sa version console). Du moins avec l’arrivée d’un nouveau DLC, censé revigorer le jeu.

Ce personnage supplémentaire est bien connu des fans de la licence puisqu’il s’agit de Trinity Glassfile, qui est déjà apparue dans l’histoire de la saga mais qui va ici devenir jouable.

C’est pour l’instant tout ce qu’Arc System Works peut nous dire à ce sujet. Le studio n’indique pas quand Trinity va rejoindre le roster, ni à quel prix, et ne montre pas non plus d’images de gameplay pour le personnage.

Tout ce que l’on sait, c’est que Trinity sera disponible en tant que DLC uniquement pour les versions PC et PS4 du jeu, et non pas sur Switch, ce qui est assez curieux. Au moins, on sait que Toshimichi Mori, le créateur de la série, est de retour, puisqu’il a signé le premier artwork du personnage.

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Jaquette de BlazBlue: Central Fiction
BlazBlue: Central Fiction
pc ps4 ps3

Date de sortie : 04/11/2016

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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