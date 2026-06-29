Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC

Toshimichi Mori reprend du service

C’est durant l’EVO de ce week-end qu’Arc System Works a bien voulu montrer son envie de ressusciter la saga BlazBlue (la partie versus fighting) d’une manière ou d’une autre. Pas de nouveau jeu à l’horizon donc, mais BlazBlue: Central Fiction va connaître un second (troisième ?) souffle, alors qu’il fête ses dix ans d’existence (pour sa version console). Du moins avec l’arrivée d’un nouveau DLC, censé revigorer le jeu.

Ce personnage supplémentaire est bien connu des fans de la licence puisqu’il s’agit de Trinity Glassfile, qui est déjà apparue dans l’histoire de la saga mais qui va ici devenir jouable.

C’est pour l’instant tout ce qu’Arc System Works peut nous dire à ce sujet. Le studio n’indique pas quand Trinity va rejoindre le roster, ni à quel prix, et ne montre pas non plus d’images de gameplay pour le personnage.

Tout ce que l’on sait, c’est que Trinity sera disponible en tant que DLC uniquement pour les versions PC et PS4 du jeu, et non pas sur Switch, ce qui est assez curieux. Au moins, on sait que Toshimichi Mori, le créateur de la série, est de retour, puisqu’il a signé le premier artwork du personnage.