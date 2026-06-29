Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre

Moins de sous pour Bolloré, mais vos films disparaissent

Sans réellement dire pourquoi, PlayStation nous informe via son site d’assistance que son partenariat avec StudioCanal bat un peu de l’aile, et que plus de 550 films (et séries) vont disparaitre de la bibliothèque accessible sur les consoles du groupe.

On parle de films comme les Evil Dead, les Bridget Jones, La Cité de la Peur, les Paddington ou encore Terminator 2, qui vont donc disparaitre de votre bibliothèque dès le 1ᵉʳ septembre. Oui, même si vous avez payé pour obtenir ces films, preuve qu’en achetant quelque chose de numérique, vous louez plus qu’autre chose. Sony s’est fendu d’une simple déclaration sans expliquer les raisons derrière ce changement :

« À compter du 1er septembre 2026, en raison de nos accords de licence de contenu, vous ne pourrez plus accéder au contenu acheté précédemment auprès de Studio Canal, et il sera supprimé de votre bibliothèque vidéo. »

La liste complète des films et des séries qui connaissent ce triste destin est à retrouver sur le site officiel de PlayStation.