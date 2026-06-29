Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre

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On s’écarte un moment de l’actualité jeu vidéo, mais pas tellement. Si l’on va ici parler de films à acheter sur une plateforme numérique, il est en fait question des plateformes PlayStation, ce qui vous intéressera peut-être si vous avez l’habitude d’acheter vos films sur votre PS4 ou votre PS5. Une nouvelle fois, on nous rappelle que ces films ne nous appartiennent pas, et que même achetés, ceux-ci peuvent nous être retirés.

Terminator 2 // Source : Studio Canal

Moins de sous pour Bolloré, mais vos films disparaissent

Sans réellement dire pourquoi, PlayStation nous informe via son site d’assistance que son partenariat avec StudioCanal bat un peu de l’aile, et que plus de 550 films (et séries) vont disparaitre de la bibliothèque accessible sur les consoles du groupe.

On parle de films comme les Evil Dead, les Bridget Jones, La Cité de la Peur, les Paddington ou encore Terminator 2, qui vont donc disparaitre de votre bibliothèque dès le 1ᵉʳ septembre. Oui, même si vous avez payé pour obtenir ces films, preuve qu’en achetant quelque chose de numérique, vous louez plus qu’autre chose. Sony s’est fendu d’une simple déclaration sans expliquer les raisons derrière ce changement :

« À compter du 1er septembre 2026, en raison de nos accords de licence de contenu, vous ne pourrez plus accéder au contenu acheté précédemment auprès de Studio Canal, et il sera supprimé de votre bibliothèque vidéo. »

La liste complète des films et des séries qui connaissent ce triste destin est à retrouver sur le site officiel de PlayStation.

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GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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