Game Awards : Que s’est-il passé lors de l’incident « Bill Clinton » à la fin de la soirée ?

Si vous avez regardé les Game Awards hier, ou si vous avez simplement allumé Twitter aujourd’hui, vous devez certainement vous demander pourquoi l’ancien président américain Bill Clinton est cité partout. Lors de la soirée, Hidetaka Miyazaki et son équipe d’Elden Ring sont venus récupérer le trophée du meilleur jeu de l’année, ce qui devait mettre un point final au show. Cependant, un invité surprise s’est mêlé à la fête et est monté sur scène pour délivrer un message très énigmatique. Passés les rires, les memes ou l’incompréhension, on peut se rendre compte qu’on est peut-être pas passé très loin du drame.

Une situation que personne n’a compris

Petit résumé des faits pour commencer : hier soir, la cérémonie s’est conclue sur la remise du prix du jeu de l’année 2022, attribué à Elden Ring (à raison). Hidetaka Miyazaki était présent et s’est levé pour rejoindre la scène, en compagnie de son équipe. Toute la salle était débout pour applaudir les gagnants, si bien qu’un jeune homme s’est approché du groupe en toute discrétion jusqu’à pouvoir monter sur scène avec les artistes.

On a vite compris qu’il n’avait rien à faire là, mais il restait discret, en fond, pendant que Miyazaki remerciait l’industrie. Et si on a tous eu très peur qu’il puisse s’en prendre aux personnes présentes sur scène, il a simplement attendu que Miyazaki termine son discours pour s’approcher ensuite du micro et délivrer un message des plus étranges, où il remerciait son « rabbin orthodoxe Bill Clinton ». Oui, au départ, on se dit que tout cela n’a aucun sens et que c’est simplement un petit farceur qui a voulu son moment de gloire, mais c’est bien plus inquiétant que cela.

Derrière les rires, l’inquiétude

Le jeune homme en question se nomme Matan Even, et ce n’est pas la première fois qu’il interrompt un show de cette manière. Comme le souligne The Gamer, en 2019, il s’était fait remarquer à la BlizzCon avec ses hurlements demandant de libérer Hong Kong.

Il est également connu pour être apparu chez InfoWars, un site d’extrême-droite conspirationniste, et beaucoup pensent que le message qu’il a formulé hier était en réalité une déclaration antisémite. La théorie la plus crédible serait que Matan Even appartienne à un groupe nommé Groypers, composé de suprémacistes blancs qui aurait pour but de se faire remarquer via le troll et la provocation auprès de la politique américaine. Autant dire qu’on est loin, très loin de la simple petite farce.

Cette intervention aurait donc pu avoir des conséquences assez désastreuses si la situation avait débordée. La question que l’on se pose maintenant est comment ce jeune homme a pu si facilement s’introduire sur scène sans que la sécurité ne bouge d’un poil. Geoff Keighley doit actuellement s’en mordre les doigts et devra tout faire pour qu’un incident pareil ne puisse pas se reproduire.