Les ventes de PS5 et de Xbox Series se sont plus que jamais effondrées aux États-Unis en mai dernier

Xbox gagne tout de même plus d’argent par console vendue

Sans surprise, lorsque le prix des consoles augmente, le public répond moins présent. Circana indique que suite à l’augmentation du tarif de la PS5, PlayStation avait enregistré son pire mois de mai depuis 2000 pour ce qui est de la vente de ses consoles, avec une chute spectaculaire de 58 % de ventes en moins par rapport à l’année dernière à la même période. Pas besoin d’aller chercher très loin pour en comprendre les raisons, étant donné que la machine est désormais plus chère que ne l’a jamais été.

Même chose pour Xbox, qui accuse encore plus le coup, ou presque. Circana indique que côté ventes de consoles, Xbox a enregistré son pire mois de mai depuis… toujours. Difficile de croire les propos de Matthew Ball dans ce contexte (même s’il ne s’agit que du marché américain). Dans cette situation catastrophique, Xbox trouve quand même du positif, car la hausse du prix de ses Xbox Series en octobre dernier (avant celle annoncée hier) a permis au groupe de générer un peu plus de dollars à chaque Xbox Series vendue. Autrement dit, même si Xbox a vendu moins de consoles qu’en mai 2025 (-12 %), il en a généré un meilleur bénéfice. On comprend mieux pourquoi Microsoft est enclin à augmenter encore un peu plus la facture pour le public.

À côté de ces deux-là, la Nintendo Switch 2 s’en sort bien mieux, même si la concurrence est très triste. Il faut dire que la console vient d’avoir un an, et qu’il est encore difficile d’estimer l’impact que son nouveau tarif va avoir. Du côté des jeux, toujours sur le sol américain, c’est 007 First Light qui en ressort gagnant même s’il est arrivé à la fin du mois, devant Forza Horizon 6 et le dernier LEGO Batman, avec un Subnautica 2 qui loupe de peu le podium.